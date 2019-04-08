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Google Asistan'ın yeni halini gördünüz mü?

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
TEKNOLOJİ  | 08.04.2019 16:19 | Son Güncelleme

Google, yayınlayacağı bir güncelleme ile Google Asistan uygulamasına yeni özellikler getiriyor. Gelecek olan güncelleme ile Google Asistan artık daha güzel olacak. İşte güncellemenin detayları...

Google Asistan'ın yeni halini gördünüz mü?

ABD'li teknoljoji ve internet devi Google, bir süredir Google Asistan'ın sorgu sonuçları ile ilgili ara yüzünü iyileştirmek için çalışmalar yapıyordu. Google, yapacağı güncelleme ile Google Asistan uygulamasına yeni özellikler getireceğini duyurdu. Google Asistan artık daha şık olacak. Google Asistan, geçtiğimiz yıl aldığı güncelleme ile yeni dil seçeneklerine kavuşmuş ve yeni arayüz tasarımıyla kullanıcıların karşısına sunulmuştu. Anlık arayüz görselleri, yeni buton tasarımı gibi özelliklerin sunulduğu güncelleme kullanıcılar tarafından oldukça beğenilmişti. Aradan geçen yaklaşık bir yıl sonunda Google, Google Asistan için yeni bir güncelleme getireceğini duyurdu.

ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

İnternet ve teknoloji devi Google'ın, bir süredir üzerinde çalıştığı Google Asistan’ın sorgu sonuçlarını güzelleştirmek için yeni çalışmalar yaptığı biliniyor. Kullanıcılara daha fazla göze hitap eden sonuçlar sunmayı amaçlayan şirket, daha iyi görsel yanıtlar ve tek bakışta eksiksiz bilginin yer alacağı yeni bir güncelleme getirecek. Böylelikle gelecek olan güncelleme ile kartlar özelliği daha da ön planda yer almış olacak.

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Google Asistan'da getiğimiz yıl, hava durumu ve akıllı ev kontrolleri gibi bazı kartlar güncellenirken, diğerleri henüz yenilenmemişti. Yapılacak bu yeni güncelleme ile birlikte diğer özelliklerin de yeni görünüme kavuşacağını belirtelim.

Eskiden Google Asistan ile bir sorgulama yaptığınızda sonuçlar sadece yazılı olarak ve biraz karmaşık bir şekilde karşınıza geliyordu. Fakat gelecek olan güncelleme ile artık tek kare üzerinde daha fazla sonuç gösterilecek ve ayrıca sonuçlar görsel öğeler de içeriyor olacak. Böylelikle kullanıcıların daha rahat bir şekilde aradıklarını bulabilecekleri bir tasarım olacak.

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Gelen güncelleme ile kullanıcılar artık Google Asistan'a bir komut verdiklerinde alt tarafta beliren küçük bir kısım ile karşılaşacaklar. Bu kısım, istenilen bilgilere çok daha rahat bir şekilde erişilmesine olanak tanıyor olacak. İnternette bulduğu sonuçları en uygun şekilde kullanıcılarına sunacak olan Google Asistan, eskisine göre çok daha başarılı bir düzenlemeye kavuşmuş görünüyor.

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google asistan google asistant Teknoloji yeni güncelleme

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