Google Chrome 78.0.3904.67 ile karanlık teme özelliği geldi

iOS 13 ile karalara bürünen iPhone modelleri, bu özelliği sayesinde OLED panellerde yüzde 30’a varan batarya tasarrufu sağlıyordu. Uygulama geliştiricileri de uygulamalarını karanlık tema için güncellemeye başlamıştı. Instagram, Twitter, Messenger derken bugün de Google cephesinde bir hamle geldi.

Chrome’un uzun zamandır beta sürümünde yer alan karanlık tema özelliği bugün App Store’da yayınlanan 78.0.3904.67 sürümü ile herkesin beğenisine sunuldu. Ancak Chrome’un karanlık modu Safari tarayıcısındaki gibi saf siyah renkte değil. Bu yüzden de Chrome’u kullanırken bataryadan tasarruf edemeyeceğinizi belirtelim.

Son olarak güvenliğiniz için Google Chrome’dan uzak durmanızı ve özellikle iPhone’da Safari ile yolunuza devam etmeniz gerektiğini belirtelim.

Cihazınız iOS 13 yeni sürümüne yükseltildiyse Chrome’u koyu moda geçirebilirsiniz.

Yer İşaretleri, Geçmiş, Son Sekmeler ve Okuma Listesi iOS 13’te kartlar olarak sunulmaktadır.

Ayarlar sayfasına giderek doğrudan Chrome’da yeni bir kredi kartı ekleyebilirsiniz.

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