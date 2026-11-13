Nvidia'daki CEO krizinde yeni perde! 'Evlilik dışı ilişki yaşadığı ismin şirketi yasaklı çipleri aldı'

Bloomberg, haberinde, Pekin adına casusluk yaptığı iddia edilen Alice Huang'ın kurduğu Çinli bir şirketin, ihracatı yasaklanan Nvidia yapay zeka çiplerini elde ettiğini bildirdi.

Nvidia'nın eski CEO'su Jensen Huang, Alice Huang ile olduğu öne sürülen ilişki de dahil olmak üzere evlilik dışı ilişkileri bulunduğunu kabul etmesinin ardından istifa etti. Çin ise Alice Huang'ın casus olduğu iddiasını reddediyor.

Skandal, üst düzey Nvidia çiplerinin Washington yönetiminin ihracat kısıtlamaları aşılarak ABD'nin yapay zeka alanındaki başlıca rakibi Çin'e ulaştırılmış olabileceğine ilişkin endişeleri artırdı.

'NVIDIA ÇİPLERİ ÇİNLİ ŞİRKETE ULAŞTI' İDDİASI

Alice Huang, daha çok Singapur merkezli veri merkezi şirketi Megaspeed International'ın eski üst düzey yöneticisi olarak tanınıyor. Megaspeed, Nvidia çiplerini Çin'e yönlendirdiği iddiaları nedeniyle mercek altında bulunuyor.

Ancak Alice Huang, Çin'in doğusundaki ekonomik merkez Şanghay'da faaliyet gösteren Shanghai Longteng Intelligent Computing şirketini de kurdu.

Bloomberg'in kimliği açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Nvidia'nın resmi ortaklarından Singapur merkezli Aperia Cloud Services, Dell Technologies'ten Nvidia'nın H800 çiplerini içeren sunucular satın aldı.

Haber kuruluşu, Çin hükümetine sunulan belgelere dayanarak söz konusu sunucuların daha sonra Shanghai Longteng'in eline geçtiğini bildirdi.

Bloomberg'e göre, donanımın nasıl elde edildiği veya Alice Huang'ın bu işlemde herhangi bir rol oynayıp oynamadığı henüz netlik kazanmadı.

ABD, H800 ÇİPLERİNİN ÇİN'E İHRACATINI 2023'TE YASAKLADI

ABD, Pekin'in yapay zeka teknolojisi geliştirme çalışmalarını yavaşlatma çabalarının bir parçası olarak Nvidia'nın H800 çiplerinin Çin'e ihracatını 2023 yılında yasaklamıştı.

Megaspeed, açıklamasında, hassas mikroçiplere yönelik ihracat kontrollerine uyup uymadığını araştırdığını duyurdu.

Malezya da gelişmiş yapay zeka çiplerinin başka ülkelere yönlendirilmiş olabileceği şüphesiyle Megaspeed'in bir iştirakini soruşturduğunu açıkladı.

Kaynak: The Economic Times