İstanbul'da lodosun ardından sağanak alarmı! Valilikten peş peşe uyarı

İstanbul'da etkili olan kuvvetli lodosun ardından bu kez sağanak yağış bekleniyor. İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerini paylaşarak kentte cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceğini duyurdu. Yağışların pazar günü sabahın ilk saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenirken vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.

LODOSUN ARDINDAN SAĞANAK UYARISI

İstanbul'da dünden beri etkili olan ve bugün de şiddetini artıran lodosun ardından yarın için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte yarın gök gürültü sağanak yağış beklendiği ve kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek çeşitli olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İstanbul'da cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların, pazar günü sabah ilk saatlere kadar etkili olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır