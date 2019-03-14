Google Chrome koyu mod desteği ile güncellendi

Google, internet tarayıcısı Chrome için koyu mod özelliğinin testlerine geçtiğimiz aylarda başlamıştı. Chrome 72 ile gelmesi beklenen koyu mod maalesef ki yaşanan sorunlardan dolayı ertelenmişti. Google, Chrome için yayınladığı 73.0.3683.75 numaralı güncelleme ile koyu modu nihayet kullanıma sundu.

Chrome‘un koyu mod özelliği şimdilik sadece masaüstünde macOS platformunda kullanılabiliyor. Windows 10 sahiplerinin koyu mod için bir kaç ay daha beklemesi gerekiyor.

Google, Android Q ile Chrome başta olmak üzere diğer uygulamalarına da koyu mod desteğini sunacak. Yani ilerleyen aylarda koyu modun, Chrome’un mobil uygulamalarına kesin geleceğini söyleyebiliriz.

Chrome 73.0.3683.75 güncellemesini Chrome>Google Chrome Hakkında bölümünden yükleyebilirsiniz. Ancak bu koyu modun sisteme bağlı olduğunu belirtelim. Eğer macOS’te koyu mod kullanıyorsanız, Chrome’da da otomatik olarak aktif oluyor.

Google bahar temizliğine başlıyor!

