Google Chrome sekme yönetimini geliştirecek

Google bu sorunu çözmek için, sekmelerin üzerine geldiğinde kursorun altında bir açıklama gösteriyor. Ancak ne var ki, bu açıklamanın görünmesi için 3-4 saniyelik bir gecikme yaşanıyor. Bu da kullanıcıların aradıkları sekmeyi bulmasını geciktiriyor.

İnternet devi şimdi Chrome sekmelerinin üzerindeki açıklama gecikmesini milisaniyeler seviyesine indirecek. Böylece sekmeler üzerinde kursorunu gezdiren bir kullanıcı, sekmelerin açıklamasını anında görebilecek.

Microsoft, Edge taracıyısı ile bu çözümü uzun zamandır uyguluyordu. Şimdi Chrome’un da aynı pratik çözümü hayata geçirecek olması kullanıcılarını mutlu edecek.

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