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Google Chrome sekme yönetimini geliştirecek

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TEKNOLOJİ  | 23.09.2019 10:00 | Son Güncelleme

Google Chrome daha hızlı çalışmaya fırsat verecek. Aynı anda onlarca sekme açmak zorunda kalan bir PC kullanıcısı, çoğu zaman sekmelerin hangisinde hangi işlemin yapıldığını karıştırabiliyor.

Google Chrome sekme yönetimini geliştirecek

Google bu sorunu çözmek için, sekmelerin üzerine geldiğinde kursorun altında bir açıklama gösteriyor. Ancak ne var ki, bu açıklamanın görünmesi için 3-4 saniyelik bir gecikme yaşanıyor. Bu da kullanıcıların aradıkları sekmeyi bulmasını geciktiriyor.
İnternet devi şimdi Chrome sekmelerinin üzerindeki açıklama gecikmesini milisaniyeler seviyesine indirecek. Böylece sekmeler üzerinde kursorunu gezdiren bir kullanıcı, sekmelerin açıklamasını anında görebilecek.

Microsoft, Edge taracıyısı ile bu çözümü uzun zamandır uyguluyordu. Şimdi Chrome’un da aynı pratik çözümü hayata geçirecek olması kullanıcılarını mutlu edecek.

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