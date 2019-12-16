Google Chrome şifre koruma için yeni dönem

Google tarafından en çok kullanılan hizmetlerden birisi de hiç şüphesiz Chrome. Bu internet tarayıcısı Google tarafından geliştirildi ve genel olarak güvenli olduğu söylendi. Ancak son dönemlerde kullanıcıların yaşadığı problemler güvenilirlik tartışmalarını alevlendirdi. Google ise yeni bir hizmet geliştirdi.

Google tarafından geliştirilecek olan yeni sistemde kullanıcı bilgileri daha güvenli bir şekilde saptanacak. Böylece bu bilgilerin dışarıya açılması da engellenmiş olacak.

Google tarafından gerçekleştirilecek yenilikler sadece bunlarla sınırlı değil. Bundan sonra giriş yapacağınız siteler ile ilgili şifre girişleriniz konusunda da uyarılacaksınız. Ziyaret ettiğiniz web sitesi güvenli değilse Google sizlere uyarı bildirimi gönderecek. Bu uyarı bildirimi, girmiş olduğunuz web sitesinin şifre kullanmak için uygun olup olmadığını gösterecek.

Tüm bu çalışmalar Şubat ayından beri devam ediyor. Google hem şifrelerde hem de web site ziyaretleri için daha farklı tedbirler alma yoluna gidiyor. Peki sizce Google tarafından geliştirilen bu yeni güvenlik önlemleri yararlı olacak mı?

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