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Google'dan yeni Doodle sürprizi! 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu Doodle'a taşındı!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 23.09.2019 00:54 | Son Güncelleme

Google, sonbaharın başlangıç tarihi olan 23 Eylül tarihini unutmadı. Dünyanın en büyük arama motoru Google 23 Eylül Pazartesi günü Doodle'a Sonbahar Ekinoksunu ekledi. İşte 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu ile ilgili merak edilenler.

Google'dan yeni Doodle sürprizi! 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu Doodle'a taşındı!

Dünyanın en büyük arama motoru Google 23 Eylül Pazartesi günü Doodle'a Sonbahar Ekinoksunu ekledi. Google, sonbaharın başlangıç tarihi olan 23 Eylül tarihini unutmadı. İşte 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu ile ilgili merak edilen detaylar.

23 EYLÜL SONBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

Ekinoks (gün-tün eşitliği, gece-gündüz eşitliği veya ılım olarak da bilinir), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır.

İşte Google tarafından hazırlanan Doodle

doodle

23 EYLÜL EKİNOKSTA NELER YAŞANIR?

23 Eylül Durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°lik açı ile düşer. gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Güney Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar, Güney Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda 6 aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda ise 6 aylık gündüzün başlangıcıdır.

ekinoks

23 EYLÜL SONBAHAR EKİNOKSU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

İlkbahar ılımında, Güneş Ekvatorun güneyinden kuzeyine, Sonbahar Ilımında ise Ekvatorun Kuzeyinden Güneyine geçer. 21 Mart tarihi aynı zamanda Kuzey Yarımkürede ilkbaharın, güney yarımkürede ise Sonbaharın başlangıcı kabul edilir. 23 Eylülde bunun tersi olur. Ilım sözcüğünün latince kökeni olan ekinoks sözcüğü "eşit geceler" anlamındadır. Gündüz ve gece süresinin eşit olduğunu belirtmek için kullanılır.

Dünya, Güneş sisteminin bir üyesi olmakla birlikte Dünya''nın hem kendi ekseni etrafında, hem de Güneş etrafında dönme özelliği vardır. Bu durum, geceyle gündüz ve de mevsimler gibi kavramların doğmasını sağlamıştır.

Özellikle de Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketlerine bakıldığında, önceden belirli bazı tarihler oldukça büyük önem taşır. Bu tarihlerin en önemlilerinden bazıları ise, 21 Mart ve de 23 Eylül tarihleridir. Bu tarihlerde, Güneş ışınları Dünya'yı ikiye bölen paralel olan Ekvator'a dik bir şekilde düşmektedir. Bu tarihlerde Dünyanın her yerinde gece ile gündüz saatleri eşit olmaktadır. İşte bu duruma coğrafya biliminde "ekinoks" adı verilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Google doodle 23 eylül arama motoru

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