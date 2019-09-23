Google'dan yeni Doodle sürprizi! 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu Doodle'a taşındı!

Dünyanın en büyük arama motoru Google 23 Eylül Pazartesi günü Doodle'a Sonbahar Ekinoksunu ekledi. Google, sonbaharın başlangıç tarihi olan 23 Eylül tarihini unutmadı. İşte 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu ile ilgili merak edilen detaylar.

23 EYLÜL SONBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

Ekinoks (gün-tün eşitliği, gece-gündüz eşitliği veya ılım olarak da bilinir), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır.

İşte Google tarafından hazırlanan Doodle

23 EYLÜL EKİNOKSTA NELER YAŞANIR?

23 Eylül Durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°lik açı ile düşer. gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Güney Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar, Güney Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda 6 aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda ise 6 aylık gündüzün başlangıcıdır.