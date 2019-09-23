Google'dan yeni Doodle sürprizi! 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu Doodle'a taşındı!

Dünyanın en büyük arama motoru Google 23 Eylül Pazartesi günü Doodle'a Sonbahar Ekinoksunu ekledi. Google, sonbaharın başlangıç tarihi olan 23 Eylül tarihini unutmadı. İşte 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu ile ilgili merak edilen detaylar.
Ekinoks (gün-tün eşitliği, gece-gündüz eşitliği veya ılım olarak da bilinir), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır.
İşte Google tarafından hazırlanan Doodle
23 Eylül Durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°lik açı ile düşer. gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Güney Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar, Güney Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda 6 aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda ise 6 aylık gündüzün başlangıcıdır.
İlkbahar ılımında, Güneş Ekvatorun güneyinden kuzeyine, Sonbahar Ilımında ise Ekvatorun Kuzeyinden Güneyine geçer. 21 Mart tarihi aynı zamanda Kuzey Yarımkürede ilkbaharın, güney yarımkürede ise Sonbaharın başlangıcı kabul edilir. 23 Eylülde bunun tersi olur. Ilım sözcüğünün latince kökeni olan ekinoks sözcüğü "eşit geceler" anlamındadır. Gündüz ve gece süresinin eşit olduğunu belirtmek için kullanılır.
Dünya, Güneş sisteminin bir üyesi olmakla birlikte Dünya''nın hem kendi ekseni etrafında, hem de Güneş etrafında dönme özelliği vardır. Bu durum, geceyle gündüz ve de mevsimler gibi kavramların doğmasını sağlamıştır.
Özellikle de Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketlerine bakıldığında, önceden belirli bazı tarihler oldukça büyük önem taşır. Bu tarihlerin en önemlilerinden bazıları ise, 21 Mart ve de 23 Eylül tarihleridir. Bu tarihlerde, Güneş ışınları Dünya'yı ikiye bölen paralel olan Ekvator'a dik bir şekilde düşmektedir. Bu tarihlerde Dünyanın her yerinde gece ile gündüz saatleri eşit olmaktadır. İşte bu duruma coğrafya biliminde "ekinoks" adı verilmektedir.
Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakime inceleme
İstanbul'da film gibi kovalamaca! Aracın önüne atladılar
Konuşurken 'şey' diyorsanız dikkat! Hastalık belirtisi olabilir
Seyahat edip para kazanmak hayal değil
Kanser hücrelerinin ‘yamyamlık’ yaparak hayatta kaldıkları keşfedildi
O kentte yaz bitmiyor! Sahiller doldu taştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum