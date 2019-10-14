Google Haritalar görme engelliler için güncellendi

Görme engelli kişiler belirledikleri rotada ilerleme konusunda büyük zorluklar yaşayabiliyor. Özellikle de bu yollar üzerinde çeşitli araç yoğunlukları bulunuyorsa, muhtemelen rotalarına gidemiyor. Ancak Google haritalar tarafından geliştirilen bir yöntem ile birlikte, rota tarif etmede sesli yönlendirme kullanılacak.

Görme engeli bulunan kişiler seyahat ederken sadece belirli bir noktadan diğerine ulaşmak istemezler. Aynı zamanda kendilerini çok daha güven içerisinde hissetmenin kaygısını yaşarlar.

Bunun farkında olan Google iş analisti Wakana Sugiyama, sesli hatırlatıcıların son derece kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Google şirketinin en önemli hizmetlerinden bir tanesi olan haritalar aracılığı ile gerçekleştirilen bu çalışma, görme engelliler için büyük bir destek sunuyor.

ABD ve Japonya’da bu özlü yönlendirme özelliği dağıtılmaya başlandı. ABD için İngilizce sözlü yönlendirme yapılırken, Japonya için Japonca sözlü yönlendirme yapılıyor. Hem iOS hem de Android işletim sistemlerinde kullanıma hazır durumda. Peki sizce Google Haritalar tarafından gerçekleştirilen bu yeni özellik görme engelliler için hayatı kolaylaştıracak mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Microsoft strateji değişikliğine gidiyor

