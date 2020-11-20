Google Haritalar'ın bu özelliği çok işinize yarayacak! Kimse bilmiyor ama...

"Google Haritalar nasıl kullanılır?" diyenler için rehber olabilecek bir yazı hazırladık. Üstelik bu yazıda Google Haritaların hiç bilinmeyen özellikleri de yer alıyor.
Dünyadaki herhangi iki yer arasındaki mesafeyi ölçmeye yardımcı olan Google Maps için uygulamaya giriş yapın. Mesafe ölç seçeneğine tıklayın. Sonrasında mesafe ölçmek istediğiniz ili alana tıklayın. Otomatikman mesafe hesaplanacaktır.
Konumunuzu açık bıraktığınızda Google Maps, gittiğiniz yerleri kaydeder. Gittiğiniz yerleri görüntüleyebilmek için menüden 'Zaman Çizelgesi'ne basmanız yeterlidir.
Google Maps'i çevrimdışı da kullanabilirsiniz! Gitmek istediğiniz yerin haritasını önceden oluşturun. Sol üst köşedeki üç çizgiye dokunup alan belirleyin ve indirme işlemini gerçekleştirin. Mobil erişimin kısıtlı olduğu her yerde bu özellik kurtarıcınız olacak.
Uygulamada rota belirlerken toplu taşıma seçeneğine basın. Hemen ardından toplu taşıma hattının numarasına dokunun. Bu sayede hızlı bir şekilde hat saatlerine erişebilirsiniz.
Google Maps arama çubuğuna en yakın eczane vb. gibi bulmak istediğiniz yeri yazın. Uygulama size direkt olarak en yakın eczaneye götürecektir.
OGS ve HGS gişelerinin olmadığı alternatif yolları bulmak için öncelikle haritada rotanızı belirleyin. Ardından sağ üst tarafta bulunan üç noktaya basın. Rota seçeneklerinden 'Ücretli geçiş kullanma' seçeneğini aktifleştirin.
Uygulamanın sağ üstte bulunan üç çizgiye tıklayın. Açılan menüde 'yerleriniz' sekmesinden kaydetmek istediğiniz adresleri girebilirsiniz.
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