Google Haritalar'ın bu özelliği çok işinize yarayacak! Kimse bilmiyor ama...

"Google Haritalar nasıl kullanılır?" diyenler için rehber olabilecek bir yazı hazırladık. Üstelik bu yazıda Google Haritaların hiç bilinmeyen özellikleri de yer alıyor.

MESAFE ÖLÇ ÖZELLİĞİ

Dünyadaki herhangi iki yer arasındaki mesafeyi ölçmeye yardımcı olan Google Maps için uygulamaya giriş yapın. Mesafe ölç seçeneğine tıklayın. Sonrasında mesafe ölçmek istediğiniz ili alana tıklayın. Otomatikman mesafe hesaplanacaktır.

ZAMAN ÇİZELGESİ ÖZELLİĞİ

Konumunuzu açık bıraktığınızda Google Maps, gittiğiniz yerleri kaydeder. Gittiğiniz yerleri görüntüleyebilmek için menüden 'Zaman Çizelgesi'ne basmanız yeterlidir.

ÇEVRİMDIŞI ÇALIŞMA ÖZELLİĞİ

Google Maps'i çevrimdışı da kullanabilirsiniz! Gitmek istediğiniz yerin haritasını önceden oluşturun. Sol üst köşedeki üç çizgiye dokunup alan belirleyin ve indirme işlemini gerçekleştirin. Mobil erişimin kısıtlı olduğu her yerde bu özellik kurtarıcınız olacak.

TOPLU TAŞIMA SAATLERİNİ ÖĞRENİN

Uygulamada rota belirlerken toplu taşıma seçeneğine basın. Hemen ardından toplu taşıma hattının numarasına dokunun. Bu sayede hızlı bir şekilde hat saatlerine erişebilirsiniz.