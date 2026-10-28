Yapay zekâyla yapay zekâ devini hacklediler! 12 saat bile sürmedi

Washington Post (WP) gazetesi, ABD'li iş insanı Elon Musk'ın daha önce görev aldığı Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) eski çalışanları tarafından kurulan ve ABD hükümetine, yapay zeka destekli siber güvenlik araçları hizmeti sunan Cathedral isimli siber güvenlik firması tarafından hazırlanan taslak rapora ulaştı.

ANTHROPIC'İN İÇ VERİLERİNE 12 SAATTEN KISA SÜREDE SIZDI

Raporda, Cathedral'in bünyesindeki yapay ajanların, 12 saatten kısa bir zamanda, Anthropic'in toplantı dökümleri, maaş bilgileri ve iş ilanları ile şirketin geliştirdiği ileri düzey yapay zeka modelleri hakkında yazışmaların bulunduğu iç iletişim uygulamasına erişmenin yolunu bulduğu aktarıldı.

Öte yandan Anthropic, yaptığı açıklamada, şirketin satış, insan kaynakları ve bilişim sistemlerinin "sınırlı bölümüne" Cathedral tarafından erişildiğini doğrulayarak, olay hakkında federal yetkililerin bilgilendirildiği kaydedildi.

"ULUSAL GÜVENLİK RİSKİ ENDİŞESİ"

ABD yönetiminden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, söz konusu raporun, hükümet içinde gündeme geldiğini ve "ulusal güvenlik riski endişesine" yol açtığını ifade ederek, "Eğer ki üç beş çocuk yeni bir şirket kurup bunu yapabiliyorsa Çinliler de muhtemelen pek geride değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır