Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yapay zekâyla yapay zekâ devini hacklediler! 12 saat bile sürmedi

ABD'de yalnızca birkaç aydır faaliyet gösteren bir siber güvenlik firması olan Cathedral'in, yapay ajanlarıyla yapay zeka şirketi Anthropic'in hassas dahili verilerine ve mesajlaşma sistemine 12 saatten kısa süre içinde sızdığı belirtildi. ABD yönetiminden bir yetkiliye göre, firma tarafından hazırlanan rapor ulusal güvenlik riski endişesine yol açtı.

Yapay zekâyla yapay zekâ devini hacklediler! 12 saat bile sürmedi

Washington Post (WP) gazetesi, ABD'li iş insanı Elon Musk'ın daha önce görev aldığı Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) eski çalışanları tarafından kurulan ve ABD hükümetine, yapay zeka destekli siber güvenlik araçları hizmeti sunan Cathedral isimli siber güvenlik firması tarafından hazırlanan taslak rapora ulaştı.

Yapay zekâyla yapay zekâ devini hacklediler! 12 saat bile sürmedi 1

ANTHROPIC'İN İÇ VERİLERİNE 12 SAATTEN KISA SÜREDE SIZDI

Raporda, Cathedral'in bünyesindeki yapay ajanların, 12 saatten kısa bir zamanda, Anthropic'in toplantı dökümleri, maaş bilgileri ve iş ilanları ile şirketin geliştirdiği ileri düzey yapay zeka modelleri hakkında yazışmaların bulunduğu iç iletişim uygulamasına erişmenin yolunu bulduğu aktarıldı.

Yapay zekâyla yapay zekâ devini hacklediler! 12 saat bile sürmedi 2

Öte yandan Anthropic, yaptığı açıklamada, şirketin satış, insan kaynakları ve bilişim sistemlerinin "sınırlı bölümüne" Cathedral tarafından erişildiğini doğrulayarak, olay hakkında federal yetkililerin bilgilendirildiği kaydedildi.

Yapay zekâyla yapay zekâ devini hacklediler! 12 saat bile sürmedi 3

"ULUSAL GÜVENLİK RİSKİ ENDİŞESİ"

ABD yönetiminden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, söz konusu raporun, hükümet içinde gündeme geldiğini ve "ulusal güvenlik riski endişesine" yol açtığını ifade ederek, "Eğer ki üç beş çocuk yeni bir şirket kurup bunu yapabiliyorsa Çinliler de muhtemelen pek geride değildir." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nadir görülen canlı Elazığ'da ortaya çıktıNadir görülen canlı Elazığ'da ortaya çıktı
Bilimsel olarak açıklandı: Nedeni bakın ne çıktı!Bilimsel olarak açıklandı: Nedeni bakın ne çıktı!

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka ABD Amerika Birleşik Devletleri siber güvenlik abd Anthropic
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İsrail'deki genel seçimlerde sandıklar kapandı

İsrail'deki genel seçimlerde sandıklar kapandı

Bölgede çatışmalar tırmanıyor! "Bakanlık binasını ve havalimanını vurduk"

Bölgede çatışmalar tırmanıyor! "Bakanlık binasını ve havalimanını vurduk"

İsmail Kartal'ın istifa öncesi sözleri ortaya çıktı

İsmail Kartal'ın istifa öncesi sözleri ortaya çıktı

Reytinglerde sıfırı gördü! Hemen fişi çekildi

Reytinglerde sıfırı gördü! Hemen fişi çekildi

Emekliye refah payı ve ek ödeme gündemde! İşte detaylar

Emekliye refah payı ve ek ödeme gündemde! İşte detaylar

ŞOK'ta bu hafta neler var? 28 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Katalog

ŞOK'ta bu hafta neler var? 28 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Katalog

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.