Google hatırlatma özelliği ile gelecek

Google şirketinin mesajlar uygulaması WhatsApp’a göre bir miktar daha kurumsal duruyor. Şirket, bu özelliği devam ettirmekte ısrarcı.

Birçok mesajlaşma uygulaması anlık mesajlaşma olarak ifade edilse bile çoğu zaman hızlı bir şekilde bu uygulamayı kullanmayabiliyoruz. Google şirketi mesajlara hızlı bir şekilde cevap vermekte zorlananlar için “daha sonra hatırlat” seçeneğini getiriyor.

Daha sonra hatırlatma seçeneğine ek olarak bazı yazılımsal değişiklikler de gerçekleştirilecek. Mesajlar uygulamasının bazı sistemsel arızalarının raporlanması da, bu değişikliklerin gerçekleştirilme nedenleri arasında yer aldı.

XDA Developers’tan ‘Quinny899’un keşfettiği Google’ın Mesajlar uygulamasına eklenen yeni özellikler için henüz net bir tarih vermek mümkün değil. Google ilk etapta dağıttığı çeşitli güncellemeler hakkında sorunla karşılaşırsa, bu sorunları giderip daha sonra yeniden devam edebilir.

Peki sizce de Google mesajlar uygulaması, yeni özellikler ile daha kullanışlı hale gelebilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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