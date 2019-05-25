Mynet Trend

Google’ın Snapdragon XR1’den güç alan yeni akıllı gözlüğü duyuruldu

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | 25.05.2019 07:56 | Son Güncelleme

Dünyanın ilk özgül XR platformunda geliştirilen Google’ın kurumsal müşteriler için ürettiği akıllı gözlüğü Glass Enterprise 2 duyuruldu.

Google’ın Snapdragon XR1’den güç alan yeni akıllı gözlüğü duyuruldu

Qualcomm, Google Glass Enterprise Edition 2 akıllı gözlüklerinin Snapdragon XR1 platformundan güç aldığını duyurdu. Çalışanların güvenlik ve etkinliğini geliştirmelerine yardımcı olacak şekilde tasarlanan Glass, lojistik ve üretimden, alan hizmeti ve eğitime kadar çeşitli sektör çalışanlarına eller serbest erişim sağlayarak ihtiyaçları olan bilgi ve araçlara ulaşmalarını sağlıyor.

Snapdragon XR1’in heterojen programlama mimarisi üzerinde kurulan gözlükler çok çekirdekli işlemci, grafik işlemci ve Qualcomm Yapay Zeka Motoru’ndan oluşuyor. Bu teknolojiler sayesinde olağanüstü pil ömrü için gereken güç tasarrufu ve geliştirilmiş performans için ısı verimliliği sağlanıyor. Platform aynı zamanda bilgisayar görüşünü desteklerken düşük güçte video yakalama ve geliştirilmiş makine öğrenmesi yeteneklerine sahip.

Qualcomm  Artırılmış Gerçeklik departmanı başkanı Hugo Swart, “Qualcomm Technologies Snapdragon XR1’ı yüksek kaliteli deneyimler sunacak şekilde geliştirdi ve biz Google’ın bu platformu iyileştirmesinden oldukça memnunuz. Glass çalışanların verimliliğini arttırmaya yönelik güçlü çözümler sunuyor. Küçük, hafif tasarımı ve XR1’in sağladığı düşük güç sayesinde çalışanlar akıllı gözlükleri daha uzun süre takabiliyor. Glass’ı hız, kesinlik ve güvenlik konusunda çalışanlara sağladığı kolaylıklar için, aynı zamanda bağlantı kurma ve iş yapma şeklimizi dönüştürme yolunda destekliyoruz,” dedi.

Google Enterprise Edition 2 şimdi belirli sektörlerdeki kurumsal müşterilerle saha denemesi aşamasında. Daha fazla bilgi için buraya göz atabilirsiniz.

ckfjejioahgboaip

12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı
MSI, Dünyanın En Hızlı Büyüyen Oyun Odaklı Monitör Markası OlduMSI, Dünyanın En Hızlı Büyüyen Oyun Odaklı Monitör Markası Oldu
OPPO’nun Yeni Reno Serisi Türkiye'de Satışa Çıktı!OPPO’nun Yeni Reno Serisi Türkiye'de Satışa Çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Google Google Glass Enterprise Edition 2

En Çok Okunan Trend Haberler

İnsanlıktan utandıran görüntüler! Tepki yağdı

İnsanlıktan utandıran görüntüler! Tepki yağdı

Cami önünde ortalık karıştı!

Cami önünde ortalık karıştı!

The Taste jürisi Şemsa Denizsel'in şaşırtan değişimi!

The Taste jürisi Şemsa Denizsel'in şaşırtan değişimi!

İki çocuk babasından şok sözler: 160 TL için tecavüz ettiler

İki çocuk babasından şok sözler: 160 TL için tecavüz ettiler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nadir görülüyordu! 3'ü birden ortaya çıktı

Nadir görülüyordu! 3'ü birden ortaya çıktı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
E-spor Ajansı Gaming in Turkey Kuveyt'e E-spor merkezi açıyor!

E-spor Ajansı Gaming in Turkey Kuveyt'e E-spor merkezi açıyor!

MSI, Dünyanın En Hızlı Büyüyen Oyun Odaklı Monitör Markası Oldu

MSI, Dünyanın En Hızlı Büyüyen Oyun Odaklı Monitör Markası Oldu

OPPO’nun Yeni Reno Serisi Türkiye'de Satışa Çıktı!

OPPO’nun Yeni Reno Serisi Türkiye'de Satışa Çıktı!

Acer, Yeni Nitro 5 ve Swift 3 Dizüstü Modellerini Duyurdu

Acer, Yeni Nitro 5 ve Swift 3 Dizüstü Modellerini Duyurdu

Brothers: A Tale of Two Sons, Switch yolcusu

Brothers: A Tale of Two Sons, Switch yolcusu

Battle Worlds: Kronos, Nintendo Switch’e geliyor

Battle Worlds: Kronos, Nintendo Switch’e geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.