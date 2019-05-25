Google’ın Snapdragon XR1’den güç alan yeni akıllı gözlüğü duyuruldu

Qualcomm, Google Glass Enterprise Edition 2 akıllı gözlüklerinin Snapdragon XR1 platformundan güç aldığını duyurdu. Çalışanların güvenlik ve etkinliğini geliştirmelerine yardımcı olacak şekilde tasarlanan Glass, lojistik ve üretimden, alan hizmeti ve eğitime kadar çeşitli sektör çalışanlarına eller serbest erişim sağlayarak ihtiyaçları olan bilgi ve araçlara ulaşmalarını sağlıyor.

Snapdragon XR1’in heterojen programlama mimarisi üzerinde kurulan gözlükler çok çekirdekli işlemci, grafik işlemci ve Qualcomm Yapay Zeka Motoru’ndan oluşuyor. Bu teknolojiler sayesinde olağanüstü pil ömrü için gereken güç tasarrufu ve geliştirilmiş performans için ısı verimliliği sağlanıyor. Platform aynı zamanda bilgisayar görüşünü desteklerken düşük güçte video yakalama ve geliştirilmiş makine öğrenmesi yeteneklerine sahip.

Qualcomm Artırılmış Gerçeklik departmanı başkanı Hugo Swart, “Qualcomm Technologies Snapdragon XR1’ı yüksek kaliteli deneyimler sunacak şekilde geliştirdi ve biz Google’ın bu platformu iyileştirmesinden oldukça memnunuz. Glass çalışanların verimliliğini arttırmaya yönelik güçlü çözümler sunuyor. Küçük, hafif tasarımı ve XR1’in sağladığı düşük güç sayesinde çalışanlar akıllı gözlükleri daha uzun süre takabiliyor. Glass’ı hız, kesinlik ve güvenlik konusunda çalışanlara sağladığı kolaylıklar için, aynı zamanda bağlantı kurma ve iş yapma şeklimizi dönüştürme yolunda destekliyoruz,” dedi.

Google Enterprise Edition 2 şimdi belirli sektörlerdeki kurumsal müşterilerle saha denemesi aşamasında. Daha fazla bilgi için buraya göz atabilirsiniz.





