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Google Pixel 4 böyle görünecek

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TEKNOLOJİ  | 24.06.2019 09:12 | Son Güncelleme

Hali hazırda yazılım ve teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Google, dünyanın en değerli 3 şirketinden biri konumunda yer alıyor. Pek çok sektörde boy gösteren Google’ın etkin olarak rol oynadığı kollardan birisi de akıllı telefon pazarı.

Google Pixel 4 böyle görünecek

Yıllardır Android işletim sistemi ile sektöre yön veren Google, ne yazık ki donanım tarafında rakiplerinin hayli gerisinde kaldı. Amerika merkezli şirketin ürettiği Nexus ve Pixel modelleri global anlamda çok geniş bir kitleye erişemedi. Nitekim bu durum şimdiye kadar değişmiş değil.

Bu olumsuz tabloya rağmen Google üst segmente hitap eden Pixel serisini devam ettiriyor. Teknoloji ve yazılım dünyasının önemli ismi önümüzdeki dönemde Pixel 4 serisi modellerle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Şimdiye kadar üretilen Pixel modellerinde tek ana kamerada direten Google, Pixel 4 ile nihayet çift ana kameraya geçiş yapacak. Keza sızdırılan görseller de bu durumu net bir şekilde gözler önüne seriyor. Dilerseniz Google’ın yeni amiral gemisi ile ilgili sızdırılan son görsellere aşağıdan göz atabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Google Pixel 4 Google

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