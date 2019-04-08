Google Pixel watch modelinin görüntüleri ortaya çıkmaya başladı

Çok kısa bir süre içerisinde, Pixel watch akıllı saat modellerinin piyasaya sunulması bekleniyor. Şu an için gelen sızıntılar, tamamen varsayımlar ve bazı görüntüler üzerine kurulu.
Google tarafından üretilen bu akıllı saatler; dilediğiniz zaman kordonunun veya
ekranın değiştirilebileceği bir sisteme sahip. Bu da, kullanıcıların düzenli olarak değişim yapabileceği eğlenceli bir modelin ortaya çıkmasını sağlıyor.
Apple Watch saatlerinde bulunan fitness takibi gibi özelliklerin, Google akıllı saatlerinde de olup olmayacağını tam olarak tahmin edemiyoruz.
Ortaya çıkan hem yaylı hem de mıknatıslı mekanizmalar, modelin daha hoş bir görüntü sergilemesini sağlıyor. Google akıllı saatleriyle ilgili en büyük soru işaretlerinden bir tanesi de, EKG gibi özelliklerinin olup olmayacağı. Bu özellik; Apple’ın akıllı saatlerinde bile kolay entegre edilemediği için Google Watch ürünlerinde olması düşük bir ihtimal.
Google akıllı saatlerinin piyasada başarı sağlayabilmesi için ortaya bazı
farklı özellikler sunması gerekiyor. Görünen o ki Google, kendi akıllı saat ürünlerinde daha çok tasarıma öncelik verecek. Özellikle de takılabilir kordon ve gövde tasarımı, kullanıcının beğenisini kazanacaktır.
Sizce Google Pixel watch ürünleri, beklenen ilgiyi görebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.
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