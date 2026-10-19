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Google Play Store’da sahte WhatsApp alarmı: 500 binden fazla indirildi!

Google Play Store’da WhatsApp’ı birebir taklit eden sahte bir uygulamanın 500 binden fazla indirildiği ortaya çıktı. Sahte Chrome uygulamasıyla ilgili haberin ardından gündeme gelen bu örnek, bazı kullanıcıların arama sonuçlarında sponsorlu olarak da gösteriliyordu.

Google Play Store’da sahte WhatsApp alarmı: 500 binden fazla indirildi!
Enes Çırtlık

Android Authority’nin haberine göre, daha önce 100 binden fazla indirildikten sonra mağazadan kaldırılan sahte Google Chrome uygulamasının ardından bu kez WhatsApp’ı taklit eden bir uygulama dikkat çekti. Sahte WhatsApp uygulamasının, haberin yayımlandığı sırada henüz mağazadan kaldırılmadığı belirtiliyor.

Google Play Store’da sahte WhatsApp alarmı: 500 binden fazla indirildi! 1

SAHTE WHATSAPP UYGULAMASI 500 BİN İNDİRMEYİ AŞTI

Reddit’in r/mildlyinfuriating topluluğunda 2ne1cheese adlı kullanıcının paylaştığı bilgilere göre sahte uygulama, gerçek WhatsApp için yapılan bazı aramalarda sponsorlu sonuçlar arasında görüntüleniyordu.

Google Play Store verilerine göre uygulama 500 binden fazla indirilmişti. Sahte bir uygulama için dikkat çekici olan bu sayı, resmi WhatsApp’ın 10 milyarı aşan indirme sayısının ise oldukça gerisinde kalıyor.

Google Play Store’da sahte WhatsApp alarmı: 500 binden fazla indirildi! 2

Mağaza kaydında geliştirici olarak Agment Assets sallu adı yer alıyordu ve bu hesapta yalnızca söz konusu uygulama bulunuyordu. Uygulamanın mağaza sayfası resmî WhatsApp’ı birebir taklit ediyordu: Ekran görüntüleri ve açıklama metni doğrudan gerçek WhatsApp’ın Google Play Store sayfasından alınmıştı. Sahte uygulama, geçen ay mağazaya eklenmişti.

Google Play Store’da sahte WhatsApp alarmı: 500 binden fazla indirildi! 3

SAHTE UYGULAMA HER ARAMADA ÇIKMIYOR

Sahte uygulamanın sponsorlu sonuç olarak görünmesi tüm kullanıcılar için geçerli değildi. Android Authority yazarı, Google Play Store’da mobil cihazdan ve web üzerinden yaptığı WhatsApp aramalarında ilk sırada resmî uygulamayı gördüğünü belirtiyor. Bu da sahte uygulamanın her kullanıcıya sponsorlu sonuç olarak gösterilmediğine işaret ediyor.

Google Play Store’da sahte WhatsApp alarmı: 500 binden fazla indirildi! 4

GOOGLE PLAY’İN ERKEN ERİŞİM PROGRAMI İSTİSMAR EDİLMİŞ OLABİLİR

Sahte WhatsApp uygulamasının, Google Play'in Erken Erişim (Early Access) programını istismar etmiş olabileceği belirtiliyor. Güvenlik şirketi Bitdefender’ın yakın zamanda dikkat çektiği üzere, bu programa katılan uygulamalarda herkese açık kullanıcı yorumları devre dışı bırakılıyor.

Bu durum, kullanıcıların sahte bir uygulamayı gerçeğinden ayırt etmesini zorlaştırabiliyor. Uygulamanın bir aydan uzun süre Google Play’in güvenlik denetimlerine takılmaması da soru işaretlerine neden oluyor.

Kullanıcılara, indirdikleri uygulamaların ayrıntılarını kontrol etmeleri ve söz konusu sahte WhatsApp uygulamasını indirmemeleri öneriliyor.

Kaynak: Android Authority

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