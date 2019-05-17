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Google Play Store’ın yeni özelliği yakında geliyor

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TEKNOLOJİ  | 17.05.2019 09:30 | Son Güncelleme

Play Store üzerinden indirilen uygulamalar, genellikle çok fazla yer kaplayabiliyor. Akıllı telefonunuzun RAM miktarı düşükse, bu durum cep telefonunuzun sürekli olarak takılmasıyla sonuçlanabilir. Üstelik bazı uygulamaları çok az kullanmamıza rağmen, yine de telefonda tutmamız bu sorunu daha da büyütebiliyor.

Google Play Store’ın yeni özelliği yakında geliyor

Google şirketi, android cihazlar üzerinden indirilen uygulamalara bir liste düzeni getirmeyi planlıyor. Akıllı telefonunuzda uzun süredir kullanmadığınız ve silmeyi unuttuğunuz uygulamaların listesi Play Store tarafından sizlere bildirilecek. Böylece, bu uygulamalar içerisinde kullanmadıklarınızı seçerek silebileceksiniz.

Android cep telefonlarınıza Play Store üzerinden uygulama indirmenin çok kolay olması, belleğinizi sonuna kadar dolduracak uygulamalara sahip olmanıza neden oluyor. Bazen bu uygulamaları neredeyse hiç kullanmamıza rağmen cep telefonumuzda yer kaplayabiliyor. Google, bununla çok fazla talep alması nedeniyle yeni bir liste sistemini hizmete sunuyor.

Android-uygulama

Cep telefonunuza yakın bir zamanda “depolama alanınızı korumak için kullanmadığınız uygulamaları kaldırın” yazısını görebilirsiniz. Bu bildirime tıklamanızla birlikte, uzun zamandır kullanmadığınız uygulamalar karşınıza çıkıyor. Bu uygulamalar içerisinde işinize yaramayanları silebilirsiniz. Bu listeye dahil olacak uygulamaların, hangi tarihleri kapsayacağı ise henüz kesin değil. Peki bu liste sistemi hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

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