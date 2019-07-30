Google sanal asistanını güncelledi

Şimdiye kadar 4 farklı sanal asistan geliştirildi. Bu sanal asistanlar, çoğu zaman kendi arasında rekabet halinde olsalar bile bazen birbirlerini destekleyebilir. Google, tüm bu sanal asistanlar içerisinde en çok ön planda olanı.

Mevcut 4 sanal asistan ile ilgili yapılan testlerde, farklı sonuçlar ortaya çıktı. Konum, ticaret, navigasyon, bilgi ve komut gibi alanlarda yapılan testlerde Google Asistan çok daha ön planda kendisine yer buldu.

Yapılan testlerin 3 tanesinde Siri sonuncuydu. Yol sorgulama testinde ise sadece %12’lik bir başarı gösterdi. Alexa ise; kategorilerden dört tanesini ikinci tamamlarken, Cortana üç kategoride üçüncü sırada yer aldı. Google Asistan, daha sonraki yapılan testlerde 800 soruya maruz kaldı ve bu soruların tamamını doğru anladı.

Tüm bunlar bizlere Google Asistan programının çok daha nitelikli bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Peki sizce de Google asistan, diğer sanal asistanlar ile kıyaslandığında daha mı önde? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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