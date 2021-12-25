GORA nerede çekildi? GORA’nın açılımı nedir? İşte G.O.R.A. filminin oyuncuları ve karakterleri

Antalya’da tüccarlık yaptığı esnada uzaylılar tarafından kaçırılan Arif’in GORA adındaki gezegeni kurtarmasıyla başlayan komik olaylar, izleyenleri güldürüyor. GORA’nın açılımı ile ilgili yıllar önce sorulan bir soruya yanıt veren Cem Yılmaz, ‘’Güzel olmasa reaksiyon olmaz’’ cevabını vermişti.

GORA NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2004’te vizyona giren GORA filmi, Antalya’da çekildi. GORA filminin uzay sahneleri için Antalya’da farklı platolar ve setler kullanıldı. Gora filmi için stüdyolar, Antalya Film Platolarında oluşturuldu.

GORA’NIN AÇILIMI NEDİR?

G.O.R.A.‘nın normal şartlarda bir açılımı yoktur. Geçtiğimiz yıllarda GORA’nın açılımıyla ilgili açıklama yapan Cem Yılmaz, “Güzel olmazsa reaksiyon almaz” cevabını vermişti.

Ayrıca Slovence dilinde Gora ‘Dağ’ anlamını taşır. Kısacası G.O.R.A.’nın açılımı bir şey ifade etmiyor.

GORA FİLMİNİN KONUSU

Türkiye'nin turistik şehirlerinden olan Antalya'da tüccarlık yapan Arif uzaylılar tarafından kaçırılarak G.O.R.A. adındaki gezegene götürülüyor. Arif, gezegende tutukluyken gezegeni bir alev topundan kurtarır ve bu esnada Ceku adındaki prensesle tanışır.

Bütün bunlar yaşanırken, G.O.R.A. gezegeninin kötü kalpli komutanı Logar, Ceku ile evlenerek gezegenin yönetimini ele geçirmek istemektedir. Fakat bunu öğrenen Arif, gezegenden kaçarken Ceku'yu da yanında götürmek ister, ancak bunun için Komutan Logar'a karşı savaşması gerekir.

G.O.R.A OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Cem Yılmaz | Arif Işık, Komutan Logar Trihis, Erşan Kuneri, Komutan Kubar

Özkan Uğur | Garavel, Anonsçu

Rasim Öztekin |Bob Marley Faruk

Özge Özberk | Ceku Lamtina

Şafak Sezer | Kuna

Engin Günaydın | Editör

Ozan Güven | Robot 216, Gerzek

Erdal Tosun | Rendroy

İdil Fırat | Mulu Lamtina

Muhittin Korkmaz | Tihulu

Cezmi Baskın | Amir Tocha Lamtina



