GORA nerede çekildi? GORA’nın açılımı nedir? İşte G.O.R.A. filminin oyuncuları ve karakterleri

Antalya’da tüccarlık yaptığı esnada uzaylılar tarafından kaçırılan Arif’in GORA adındaki gezegeni kurtarmasıyla başlayan komik olaylar, izleyenleri güldürüyor. GORA’nın açılımı ile ilgili yıllar önce sorulan bir soruya yanıt veren Cem Yılmaz, ‘’Güzel olmasa reaksiyon olmaz’’ cevabını vermişti.
2004’te vizyona giren GORA filmi, Antalya’da çekildi. GORA filminin uzay sahneleri için Antalya’da farklı platolar ve setler kullanıldı. Gora filmi için stüdyolar, Antalya Film Platolarında oluşturuldu.
G.O.R.A.‘nın normal şartlarda bir açılımı yoktur. Geçtiğimiz yıllarda GORA’nın açılımıyla ilgili açıklama yapan Cem Yılmaz, “Güzel olmazsa reaksiyon almaz” cevabını vermişti.
Ayrıca Slovence dilinde Gora ‘Dağ’ anlamını taşır. Kısacası G.O.R.A.’nın açılımı bir şey ifade etmiyor.
Türkiye'nin turistik şehirlerinden olan Antalya'da tüccarlık yapan Arif uzaylılar tarafından kaçırılarak G.O.R.A. adındaki gezegene götürülüyor. Arif, gezegende tutukluyken gezegeni bir alev topundan kurtarır ve bu esnada Ceku adındaki prensesle tanışır.
Bütün bunlar yaşanırken, G.O.R.A. gezegeninin kötü kalpli komutanı Logar, Ceku ile evlenerek gezegenin yönetimini ele geçirmek istemektedir. Fakat bunu öğrenen Arif, gezegenden kaçarken Ceku'yu da yanında götürmek ister, ancak bunun için Komutan Logar'a karşı savaşması gerekir.
Cem Yılmaz | Arif Işık, Komutan Logar Trihis, Erşan Kuneri, Komutan Kubar
Özkan Uğur | Garavel, Anonsçu
Rasim Öztekin |Bob Marley Faruk
Özge Özberk | Ceku Lamtina
Şafak Sezer | Kuna
Engin Günaydın | Editör
Ozan Güven | Robot 216, Gerzek
Erdal Tosun | Rendroy
İdil Fırat | Mulu Lamtina
Muhittin Korkmaz | Tihulu
Cezmi Baskın | Amir Tocha Lamtina
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