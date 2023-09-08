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Gördüğünüz bütün çeyizleri unutun: Gelin Evi'nde Marianna gelinin çeyizi ezber bozdu! Sosyal medyada yorum yağdı

08.09.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin gündüz kuşağı programı Gelin Evi şaşırtan dakikalara sahne oldu. Aslı Hünel'in sunumuyla gerçekleşen Gelin Evi programına her hafta beş gelin katılıyor. Gelinlerin ev dekorasyonu, sunumları ve çeyizlerine puan veriliyor. Alman ve Kore asıllı Marianna gelin, çeyizim diye yatağa serdiği kitaplarını sergiledi. Ezber bozan çeyiz sosyal medyada gündem oldu.

Aslı Hünel'in sunuculuğunu üstlendiği Gelin Evi programında sıra dışı çeyiz dikkat çekti. Genellikle patik, dantel ve havlu gibi ürünlerin olduğu çeyizlerden farklı bir çeyiz sunan Marianna gelin yatağına serdiği kitapları için "Kitaplar benim çeyizim" dedi.

38 yaşındaki Marianna Çelik, Show TV'nin gündüz kuşağı programı Gelin Evi'ne katıldı.

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6 yılık evli olan yabancı asıllı gelinin önce evi gezildi ve her detayı yorumlandı.

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Daha sonra çeyiz serme bölümüne geçildi. Marianna gelin, çeyizim diye kitaplarını yatağa serdi.

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Sunucu Aslı Hünel, "Bugüne kadar gördüğünüz bütün çeyizleri unutun. Ezber bozan bir çeyiz." diyerek gelinlerin yorumunu aldı.

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Dantel ve havlulardan çok farklı olan bu çeyiz kitaplardan oluşuyordu. Marianna gelinin çeyiz anlayışı karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen gelinler ne diyeceğini şaşırdı.

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Alman ve Kore asıllı gelin, "Siz dantel işliyorsunuz, ben de kitaplarla zihnimi işliyorum. Benim havlum, mutfak eşyalarım zaten var. Ama kitaplar benim çeyizim" ifadeleriyle kendini açıkladı.

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Sosyal medyada gündem olan çeyiz kimileri tarafından beğenilirken kimileri tarafından eleştiri yorumları aldı.

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