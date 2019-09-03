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Gören babası sanıyor! Aralarındaki yaş farkı şaşırttı

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 03.09.2019 09:29 | Son Güncelleme

20 yaşındaki Isabella Sainz, 18 yaşındayken tanıştığı 53 yaşındaki sevgilisi ile arasında tam 33 yaş fark var. Görenlerin yadırgadığını belirten Sainz, "Bazıları Joseph'i babam sanıyor. Evet o benim babam diyorum ve gülüp eğleniyoruz." dedi.

Isabella Sainz, 20 yaşında genç bir doktor adayı. Sevgilisi Joseph Conner ise 53 yaşında ve emekli polis memuru. Isabella, tanıştıktan bir ay sonra hamile kalmış ve çiftin şimdi 2 çocukları var.

'O BENİM BABAM DİYORUM'

Görenlerin kendilerini bazen yadırgadıklarını söylüyorlar. Hatta Isabella, "Bazıları Joseph'i babam sanıyor." diyerek etraftakilerin onlara bakış açılarını dile getiriyor. Isabella, "Bazen bize böyle soranlara, evet o benim babam diyorum ve gülüp eğleniyoruz." diyor.

ÖNCEKİ EVLİLİĞİNDEN 4 ÇOCUĞU VAR

Joseph'in önceki evliliğinden 4 çocuğu var. Bu çocuklarından en büyüğü ile Isabella arasında ise 15 yaş fark var. Nişanlı olan çift, yakında evlenmeyi planlıyor. Çift, geçtiğimiz gün bebeklerinin 8. ayını kutlayarak sosyal medya hesaplarında paylaştılar.

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