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Gören bir daha bakıyor! Soğuk havaya Türk işi çözüm

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YAŞAM  | 06.01.2019 10:02 | Son Güncelleme

Muş’un Varto ilçesinde, hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düşmesi nedeniyle vatandaşlar, evlerinin kapı, balkon ve pencerelerini branda ile örterek, soğuklardan korunmaya çalışıyor.

Gören bir daha bakıyor! Soğuk havaya Türk işi çözüm

Kış mevsiminde aşırı soğuklardan dolayı evlerini ısıtmakta sıkıntı yaşayan vatandaşlar, naylon ve brandayla önlem almaya çalışıyor.

İnönü Mahallesi’nde yaşayan Dünya Bingöl adlı vatandaş, ilçede kış mevsiminin çok sert geçtiğini belirterek, "Havaların aşırı soğuk olması nedeniyle evlerimizi branda ile koruyoruz. Bunun yanında kışlık yakacağımız olan odun ve tezeklerimizi, hatta kömürlerimizi de naylonla sararak soğuktan korumaya çalışıyoruz. Soğuk havadan dolayı odunlarımız ve tezeklerimiz hem ıslanmasın hem de buz tutarsa onları kardan çıkarmamız biraz zor olur. Bu nedenle odunlarımızı, tezeklerimizi ve kömürlerimizi rahat bir şekilde çıkarıp kullanmak için naylonla kapatıyoruz" dedi.

Seyfettin Yaylasa adlı vatandaş ise, evlerini soğuktan korumak için böyle bir yönteme başvurduklarını dile getirirken, Ali Haydar Aşkın isimli vatandaş da kış mevsiminde soğuktan fazla etkilenmemek için evlerinin balkon, kapı ve pencerelerini naylonla sardıklarını kaydetti.

Gören bir daha bakıyor! Soğuk havaya Türk işi çözüm! MYNET

(İHA)


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muş Varto soğukl hava kış

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