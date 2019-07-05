Gören bir daha dönüp bakıyor! Görüntüsüyle şaşkına çeviren yiyecekler

Aşağıda gördüğünüz yiyeceklerin hiçbiri yapay olarak şekillendirilmemişlerdir. Bu besinler öyle bir şekil almışlar ki gördüğümüz an size hayatı sorgulatabilirler.

Kendisinin çilek olduğunu iddia ediyor

Sofistike bir turp

Acı olduğunu ispatlamaya mı çalışıyor acaba, ne yapıyor?

Bu yavru havucu kim ayırabilir annesinden!?

Patlıcana değil ama sanki birine benziyor :)



Ördek şeklinde domates

Oyuncak mı havuç mu? Siz karar verin



Kaz şeklinde kabak



Yalancı patlıcan



Çizgi film karakteri gibi patates





