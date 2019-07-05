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Gören bir daha dönüp bakıyor! Görüntüsüyle şaşkına çeviren yiyecekler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 05.07.2019 16:28 | Son Güncelleme

Bazı meyve sebzeler olgunlaşma aşamasında garip bir hal alabilirler. Bunun nedenleri arasında hormon da olabilir büyüme esnasında aldığı herhangi bir darbe de. Ama ne olursa olsun bu kadar fazla şekil değiştirdikleri tahmin edemezdik!

Gören bir daha dönüp bakıyor! Görüntüsüyle şaşkına çeviren yiyecekler

Aşağıda gördüğünüz yiyeceklerin hiçbiri yapay olarak şekillendirilmemişlerdir. Bu besinler öyle bir şekil almışlar ki gördüğümüz an size hayatı sorgulatabilirler.

Kendisinin çilek olduğunu iddia ediyor

çilek

Sofistike bir turp

turp

Acı olduğunu ispatlamaya mı çalışıyor acaba, ne yapıyor?

biber

Bu yavru havucu kim ayırabilir annesinden!?

havuç

Patlıcana değil ama sanki birine benziyor :)
patlıcan

Ördek şeklinde domates

domnates

Oyuncak mı havuç mu? Siz karar verin
havuçjhhh

Kaz şeklinde kabak
kabak

Yalancı patlıcan
patlıı

Çizgi film karakteri gibi patates
pattt


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Anahtar Kelimeler:
enteresan görünümlü sebzeler beslenme

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