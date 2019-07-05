Gören bir daha dönüp bakıyor! Görüntüsüyle şaşkına çeviren yiyecekler

Aşağıda gördüğünüz yiyeceklerin hiçbiri yapay olarak şekillendirilmemişlerdir. Bu besinler öyle bir şekil almışlar ki gördüğümüz an size hayatı sorgulatabilirler.
Kendisinin çilek olduğunu iddia ediyor
Sofistike bir turp
Acı olduğunu ispatlamaya mı çalışıyor acaba, ne yapıyor?
Bu yavru havucu kim ayırabilir annesinden!?
Patlıcana değil ama sanki birine benziyor :)
Ördek şeklinde domates
Oyuncak mı havuç mu? Siz karar verin
Kaz şeklinde kabak
Yalancı patlıcan
Çizgi film karakteri gibi patates
Okuyucu Yorumları 0 yorum