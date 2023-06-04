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Görenler bir daha baktı! Fenerbahçe'den derbide Galatasaray'a olay gönderme

04.06.2023 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

37. hafta karşılaşmasında Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'den mücadele öncesinde beklenmedik bir hamle geldi. Sarı-Lacivertli ekip maç önü seremoniye çıkarken oyuncuların üzerinde 5 yıldızlı ceketler yer aldı. İşte detaylar...

Görenler bir daha baktı! Fenerbahçe'den derbide Galatasaray'a olay gönderme

Süper Lig'in 37. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'den mücadele öncesinde beklenmedik bir hamle geldi. Maç öncesi gerçekleştirilen seremonide Sarı-Lacivertlilerin giydiği ceketlerde Fenerbahçe logosunun üstünde 5 yıldız yer aldığı görüldü.

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19:00 80'
Galatasaray Galatasaray
3 - 0
Fenerbahçe Fenerbahçe

YILDIZSIZ LOGO KULLANILIYORDU

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Sarı-lacivertli kulüp, kendi kararıyla bu sezon maçlara yıldızsız logo ile çıkıyordu. Fenerbahçe, TFF'den 1959 öncesi kazanılan şampiyonlukların geçerli olmasını talep etmişti. Sarı lacivertliler, 1959'dan önce kazanılan 9 şampiyonluğula birlikte 5 yıldızı olduğunu savunuyordu.


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