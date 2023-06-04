Görenler bir daha baktı! Fenerbahçe'den derbide Galatasaray'a olay gönderme

Süper Lig'in 37. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'den mücadele öncesinde beklenmedik bir hamle geldi. Maç öncesi gerçekleştirilen seremonide Sarı-Lacivertlilerin giydiği ceketlerde Fenerbahçe logosunun üstünde 5 yıldız yer aldığı görüldü.

YILDIZSIZ LOGO KULLANILIYORDU

Sarı-lacivertli kulüp, kendi kararıyla bu sezon maçlara yıldızsız logo ile çıkıyordu. Fenerbahçe, TFF'den 1959 öncesi kazanılan şampiyonlukların geçerli olmasını talep etmişti. Sarı lacivertliler, 1959'dan önce kazanılan 9 şampiyonluğula birlikte 5 yıldızı olduğunu savunuyordu.



