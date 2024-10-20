MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Görenler çıplak sanıp bir daha baktı! Kylie Jenner'ın belden aşağısı da dikkat çekti

Görenler çıplak sanıp bir daha baktı! Kylie Jenner'ın belden aşağısı da dikkat çekti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.10.2024 09:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her adımıyla adından söz ettirmeyi başaran Kylie Jenner katıldığı gecede yine iddiasını ortaya koydu. Kendall Jenner ile kırmızı halıda boy gösteren ünlü yıldıza bir bakan bir daha baktı.

Görenler çıplak sanıp bir daha baktı! Kylie Jenner'ın belden aşağısı da dikkat çekti

Kylie Jenner, cumartesi akşamı Los Angeles'ta düzenlenen Akademi Müzesi Galası'na katılırken göz kamaştırdı.

27 yaşındaki yıldıza, eski Hollywood ihtişamı görünümüyle baş döndüren 28 yaşındaki kız kardeşi Kendall Jenner da eşlik etti. Kylie Cosmetics'in kurucusu, üst kısmı ten rengi olan ve kalçalarına kadar inen dar, kolsuz, iki tonlu elbisesiyle muhteşem görünüyordu.

1

Ancak ilk görünüşte üstü çıplak gibi duran Kylie Jenner'a galada bir bakan bir daha baktı. Jenner'ın belden aşağısı da ilginçti.

3

Yine kırmızı halıda adından söz ettirmeyi başaran Kylie Jenner görünümünü sivri uçlu, ekstra uzun, nude renkli bir manikürle tamamladı. Büyük olasılıkla kendi kozmetik serisinden ürünler kullandığı mat makyajıyla kocaman gülümsemesini sergiledi.

Ekran görüntüsü 2024-10-20 092256

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner
En Çok Okunan Haberler
Isparta'da 5 katlı mekan alev alev yandı

Isparta'da 5 katlı mekan alev alev yandı

Başarır'dan Şafak Hastanesi iddiası

Başarır'dan Şafak Hastanesi iddiası

BBP İl Başkanı tekme tokat adam dövdü

BBP İl Başkanı tekme tokat adam dövdü

Yenidoğan çetesi hastanelerden bebek toplamış! Tüyler ürperten yazışmalar iddianameye girdi... Para almak için iğrenç temenni: İnşallah Suriyeli değildir

Yenidoğan çetesi hastanelerden bebek toplamış! Tüyler ürperten yazışmalar iddianameye girdi... Para almak için iğrenç temenni: İnşallah Suriyeli değildir

Yenidoğan yakınlarından protesto

Yenidoğan yakınlarından protesto

Yenidoğan çetesi skandalında adı geçiyordu! CHP'li Ahmet Atilla Yılmaz partiden istifa etti

Yenidoğan çetesi skandalında adı geçiyordu! CHP'li Ahmet Atilla Yılmaz partiden istifa etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.