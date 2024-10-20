Görenler çıplak sanıp bir daha baktı! Kylie Jenner'ın belden aşağısı da dikkat çekti

Kylie Jenner, cumartesi akşamı Los Angeles'ta düzenlenen Akademi Müzesi Galası'na katılırken göz kamaştırdı.

27 yaşındaki yıldıza, eski Hollywood ihtişamı görünümüyle baş döndüren 28 yaşındaki kız kardeşi Kendall Jenner da eşlik etti. Kylie Cosmetics'in kurucusu, üst kısmı ten rengi olan ve kalçalarına kadar inen dar, kolsuz, iki tonlu elbisesiyle muhteşem görünüyordu.

Ancak ilk görünüşte üstü çıplak gibi duran Kylie Jenner'a galada bir bakan bir daha baktı. Jenner'ın belden aşağısı da ilginçti.

Yine kırmızı halıda adından söz ettirmeyi başaran Kylie Jenner görünümünü sivri uçlu, ekstra uzun, nude renkli bir manikürle tamamladı. Büyük olasılıkla kendi kozmetik serisinden ürünler kullandığı mat makyajıyla kocaman gülümsemesini sergiledi.