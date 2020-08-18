Görenler hayran kalıyor! İşte dünyanın en büyük şelaleleri...

Şelaleler, doğa yürüyüşlerinde ideal dinlenme noktaları olmanın dışında doğanın göz kamaştırıcı mucizesinin yaşayan tanıklarıdır. Bu nedenledir ki birçok maceraperest ve doğasever yüzyıllar öncesine dayanan güzellikleriyle şelalelerin gizemli cazibesine kapılıyor. Güzel Dünya'mızın en nefes kesici, en şaşırtıcı şelalelerine siz de bir göz atmak ister misiniz? Kim bilir, belki de içinizdeki maceraperest bu ihtişama kayıtsız kalamayarak yollara düşmek isteyecektir.

ANGEL FALLS

Dünyanın en yüksek şelalesi Venezuela'da yer alan 3.212 fit yüksekliği ile Angel Falls. İhtişamı ile hayal kırıklığı yaratmayan bu şelaleyi ziyaret etmek de bir o kadar zor. Etrafını çeviren vahşi ormanlarıyla Angel Falls'ı ziyaret için en iyi çözüm hava seyahati.

IGUAZU ŞELALELERİ

Arjantin ve Brezilya arasında tam 275 adet şelaleden oluşan doğal bir sınır var. Gerçekten de tabiat ana kudretini yansıtmakta oldukça cömert davranmış! Hem Arjantin hem de Brezilya şelalenin muhteşem manzarasını görmek isteyen doğa sevenlerin akınına uğruyor. Yağmur ormanlarıyla kaplı muazzam doğal ortamı ve eşsiz manzarasına eşlik eden kükremesi ile Iguazu Şelalaleri tam bir doğa harikası!