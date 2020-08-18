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Görenler hayran kalıyor! İşte dünyanın en büyük şelaleleri...

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Tabiat ananın güzelliğini ve gücünü yansıtan şelaleler doğanın en görkemli hediyelerinden biridir. Dünyanın üçte ikisinin suyla kaplı olduğu düşünülünce bu olağanüstü güzelliğin büyüsüne kapılmamak imkansız! Dik uçurumlardan adeta kükrercesine akan çağlayanlardan nazikçe akıp giden çok katlı düşüşlere sahip şelalelere kadar hepsi ayrı bir macera ve adrenalin kaynağı.

Görenler hayran kalıyor! İşte dünyanın en büyük şelaleleri...

Şelaleler, doğa yürüyüşlerinde ideal dinlenme noktaları olmanın dışında doğanın göz kamaştırıcı mucizesinin yaşayan tanıklarıdır. Bu nedenledir ki birçok maceraperest ve doğasever yüzyıllar öncesine dayanan güzellikleriyle şelalelerin gizemli cazibesine kapılıyor. Güzel Dünya'mızın en nefes kesici, en şaşırtıcı şelalelerine siz de bir göz atmak ister misiniz? Kim bilir, belki de içinizdeki maceraperest bu ihtişama kayıtsız kalamayarak yollara düşmek isteyecektir.

ANGEL FALLS

Dünyanın en yüksek şelalesi Venezuela'da yer alan 3.212 fit yüksekliği ile Angel Falls. İhtişamı ile hayal kırıklığı yaratmayan bu şelaleyi ziyaret etmek de bir o kadar zor. Etrafını çeviren vahşi ormanlarıyla Angel Falls'ı ziyaret için en iyi çözüm hava seyahati.

IGUAZU ŞELALELERİ

Arjantin ve Brezilya arasında tam 275 adet şelaleden oluşan doğal bir sınır var. Gerçekten de tabiat ana kudretini yansıtmakta oldukça cömert davranmış! Hem Arjantin hem de Brezilya şelalenin muhteşem manzarasını görmek isteyen doğa sevenlerin akınına uğruyor. Yağmur ormanlarıyla kaplı muazzam doğal ortamı ve eşsiz manzarasına eşlik eden kükremesi ile Iguazu Şelalaleri tam bir doğa harikası!

VICTORIA ŞELALELERİ

1,708 metreye uzanan ve 108 metre yüksekliğe sahip dev su perdesi ile Victoria Şelaleleri bir kraliçe kadar ihtişamlı! Soluk kesen uçurumun üzerinden yuvarlanan su akışı ile varoluşu sorgulatacak kadar kudretli bu şelale, yerli dilindeki "Gök gürültülü duman" adının da hakkını veriyor. Afrika'nın sayısız güzelliğinden biri olan Victoria Şelaleleri'nde gün doğumunu görmek adeta bir mucizeye tanıklık etmek gibi.

NIAGARA ŞELALELERİ

Bir başka sınır şelalesi de Amerika ve Kanada arasında yer alan Niagara Şelaleleridir. Etkileyiciliğinin yanı sıra, birden fazla noktadan ziyaret edilebilmesi ile Niagara Şelaleleri en popüler şelaleler arasında yer alıyor. American Falls, Bridal Veil Falls ve Horseshoe Falls gibi şelalelerin etrafındaki gözlem güvertelerinden eşsiz manzaranın tadını çıkarabilir, şelalelerin gücüne şahit olmak için altlarında tekne turu yapabilirsiniz.

GULFOSS ŞELALESİ

Güneş ışıklarının baştan çıkarıcı dansı ile ışıldayan sularının rengi nedeniyle "Altın Şelale" olarak adlandırılan İzlanda'nın bu gizli mucizesinin nefes kesici büyüklüğü ancak yakınlaştıkça fark edilebiliyor. Uçurumun kenarına yaklaştıkça akan çağlayanlar Avrupa'nın en büyük su kütlesine sahip. İzlanda'nın ikinci en büyük buzulu Langjokull tarafından beslenen Gulfoss Şelalesi her yıl yaklaşık 10 inç büyür. Kış aylarında görkemi artan şelale donarak parıldayan buz dalgaları yaratıyor.

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