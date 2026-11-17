Sektör verileri ve analizlere göre GTA 6, henüz resmi çıkışını gerçekleştirmeden milyarlarca dolarlık ticari büyüklüğe ulaştı. Analiz şirketi Sensor Tower'ın güncel verilerinde oyunun toplam gelirinin 1,45 milyar dolar seviyesini aştığı belirtildi. Önceki hafta 751 milyon dolar olarak açıklanan tahminin kısa sürede neredeyse iki katına çıkması dikkat çekti.

GTA 6'NIN ÖN SİPARİŞ RAKAMLARI DUDAK UÇUKLATTI

Oyunun yaklaşık 14,94 milyon adet ön sipariş aldığı öne sürülürken, platformlar arasındaki dağılımda PlayStation 5 açık ara öne çıktı. PS5 kullanıcılarının 11,13 milyon kopyayla toplam ön siparişlerin yaklaşık yüzde 75'ini oluşturduğu ifade edildi. Xbox tarafında ise 3,81 milyon kopyalık satış tahmini gündeme geldi. Bu rakamın 250 milyon doların üzerinde gelir anlamına geldiği hesaplandı.

Söz konusu verilerin kesinleşmiş resmi satış sonuçları değil, analiz ve tahminlere dayalı rakamlar olduğunun altını çizmek gerekir.

7 BİN ÇALIŞANA OYUN OYNAMALARI İÇİN İZİN

GTA 6 heyecanı şirketlerin çalışanlarına yönelik uygulamalarına da yansımaya başladı. Logitech, çalışanlarına video oyunları oynamaları için bir günlük özel izin kullanma hakkı tanıdığını duyurdu.

"Logi Game Day" adı verilen uygulama kapsamında yaklaşık 7 bin çalışanın bu haktan yararlanabileceği belirtildi.

Üstelik izin yalnızca GTA 6 oynamak isteyenlerle sınırlı değil. Çalışanlar, söz konusu günü diledikleri başka bir oyuna ayırabilecek.

Uygulamanın dikkat çeken bir diğer yönü ise kapsamı oldu. Stajyerlerden tam zamanlı çalışanlara kadar şirket bünyesindeki farklı pozisyonlardaki kişiler bu haktan yararlanabilecek. Çalışanların izni gelecek yılın aynı dönemine kadar istedikleri bir tarihte kullanabileceği aktarıldı.

GTA 6 İÇİN 2 HAFTA İZİN ALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Oyunun çıkış tarihi yaklaşırken sosyal medyada dikkat çeken bir başka iddia da gündeme geldi. X platformunda @SaycheeseDGTL hesabından paylaşılan iddiaya göre bir kişi, GTA 6'yı rahatça oynayabilmek için iş yerinden iki haftalık izin aldı.

İddiaya konu olan kişinin, oyunun çıkışından yaklaşık yedi ay önce izin talebinde bulunduğu öne sürüldü. Henüz bağımsız olarak doğrulanmayan bu paylaşım, GTA 6'nın hayranları arasında nasıl bir beklenti yarattığını gösteren örneklerden biri olarak değerlendirildi.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK? İŞTE MERAK EDİLEN TARİH

Rockstar Games'in uzun süredir üzerinde çalıştığı Grand Theft Auto VI, yaşanan ertelemelerin ardından 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürülmeye hazırlanıyor.

Sözleşmenin ilk maddesinde, 19 Kasım 2026 ile 29 Kasım 2026 tarihleri arasında oyuncunun GTA 6'yı istediği kadar oynayabileceği belirtildi.

Oyuncuları bu kez Leonida eyaleti ve modern Vice City karşılayacak. Hikayenin merkezinde ise Jason ve Lucia karakterleri bulunacak. Serinin yeni halkasının daha geniş bir oyun dünyası, gelişmiş karakter etkileşimleri ve ayrıntılı oynanış mekanikleriyle gelmesi bekleniyor.

6 MİLYON TL MAAŞLI İŞ İLANI ŞAŞIRTTI!

Dünyanın en çok beklenen oyunlarından GTA 6, bu kez alışılmışın dışında bir iş ilanıyla gündeme geldi. Oyunu baştan sona oynayarak oyun dünyasındaki ekonomik gelişmeleri araştıracak bir kişi aranıyor. Bu sıra dışı görev için seçilecek kişiye 100 bin ile 120 bin dolar arasında yıllık ücret ödenmesi, çalışmanın tamamlanması halinde ise 15 bin dolara kadar bonus verilmesi bekleniyor.

GTA 6 İLİŞKİLERİ DE KARIŞTIRDI: SEVGİLİLERE SÖZLEŞME İMZALATIYORLAR

GTA 6 hakkında konuşulanlar yalnızca satış rekorları ve oyun dünyasındaki yeniliklerle sınırlı değil. Sosyal medyada yayılan bazı paylaşımlar, oyunun çıkışı öncesinde hazırlanan ilginç ilişki sözleşmelerini de gündeme getirdi.

Bazı oyuncuların, GTA 6'yı kesintisiz oynayabilmek için sevgililerine veya eşlerine çeşitli kurallar içeren sözleşmeler imzalattığı öne sürüldü. GTA 5 dönemindeki benzer tartışmaları hatırlatan bu belgeler, oyun tutkusunun ilişkiler üzerindeki etkisini yeniden tartışmaya açtı.

SÖZLEŞMELERDE DİKKAT ÇEKEN YASAKLAR

Sosyal medyada farklı versiyonları paylaşılan sözleşmelerin temel amacı, oyunun çıkışından sonraki günlerde oyuncuların bölünmeden vakit geçirmesini sağlamak.

Maddeler değişiklik gösterse de en çok konuşulan kurallar arasında 19-29 Kasım 2026 tarihleri arasında GTA 6'yı istenildiği kadar oynayabilme hakkı bulunuyor.

Sözleşmelerdeki bir diğer dikkat çekici madde ise oyun sırasında televizyonun veya monitörün önünden geçilmesini yasaklıyor. Özellikle görev, soygun, ara sahne ya da çevrim içi oyun oturumu devam ederken oyuncunun dikkatinin dağıtılmaması isteniyor.

Hatta oyuncunun başarısız olduğu görevler veya oyun içindeki karakterinin ölmesi durumunda partnerinin söylememesi gereken cümleler bile sıralanıyor. "Bu sadece bir oyun", "Daha sonra yapabilirsin" ve "Yeterince uzun süre oynamadın mı?" gibi ifadelerin yasaklandığı görülüyor.

EV İŞLERİ VE ROMANTİK TALEPLER İÇİN DE BEKLEME ŞARTI

Sözleşmelerde yalnızca oyun süresiyle ilgili değil, günlük yaşamı ilgilendiren maddeler de yer alıyor. Sarılma, öpüşme, sohbet etme, ev işleriyle ilgilenme veya herhangi bir konuda yardım isteme gibi taleplerin, oyuncu görevini bitirene ya da güvenli bir noktaya ulaşana kadar ertelenmesi öngörüldü.

Bazı sözleşme örneklerinde ise dikkat çeken bir istisna bulunuyor. Buna göre oyunun satın alınmasına katkı sağlayan veya en az 40 dolar ödeme yapan partnerin, sözleşmedeki kurallardan birini kaldırma hakkı olduğu belirtildi.

SOSYAL MEDYADA SÖZLEŞME TARTIŞMASI

GTA 6 sözleşmeleri sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı oyuncular, serinin yeni oyununu yıllardır beklediklerini belirterek bu tür kuralları mizahi bir yaklaşım olarak değerlendirdi. Diğer kullanıcılar ise özellikle günlük sorumlulukların ve partnerlerin beklentilerinin ikinci plana atılmasını eleştirdi.

Özellikle kadın kullanıcıların sözleşmelerdeki kısıtlayıcı maddelere yönelik tepkileri dikkat çekti. GTA 6'nın piyasaya çıkmasıyla birlikte bu tartışmaların daha da büyümesi beklenirken, oyunun yalnızca oyun sektöründe değil, sosyal yaşamda da geniş yankı uyandırdığı görüldü.