Görenler hayrete düştü! "Sen Helga mısın?" İşte Cennet Mahallesi Helga'nın son hali...

Çağla Şikel, Alişan, Melek Baykal, Müjdat Gezen gibi oyuncuların yer aldığı unutulmaz Cennet Mahallesi dizisinde Gudik Hasan'ın aşkı Helga'yı canlandıran Selin Altay'ın değişimi görenleri hayrete düşürdü. Altay'ın Instagram fotoğraflarına, "Sen Helga mısın?" yorumları geldi.

İŞTE CENNET MAHALLESİ HELA'NIN SON HALİ

Cennet Mahallesi'nde sempatik sarışın Helga rolüyle akıllarda kalan Selin Altay'ı koyu saçlarıyla görenler tanıyamadı. Adeta başka birine dönüşen Helga'nın Instagram fotoğrafına takipçileri, "Sen Helga mısın?", "Abe Helga yıllar seni de harcamış" tarzında yorum yaptı.

23 Mayıs 1983 İzmir doğumlu Selin Altay 38 yaşında. Cennet Mahallesinin yanı sıra Beyaz Gelincik, Memleket Hikayeleri, Geniş Aile ve Türk Malı gibi projelerde de yer aldı.

"DİNİMİ DEĞİŞTİRME DÜŞÜNCEM HİÇ OLMADI"

Selin Altay, gazeteci Edmon Bekyan evlendi ve Yunanistan'a gelin gitti. 2020'de röportaj veren Altay, "Yunanistan’la kültürel farklılıklarımız pek yok, iç içeyiz. Eşim de Türkiye’yi çok seviyor." demiş ve Altay, “Benim dinimi değiştirme düşüncem hiç olmadı. Dinimi asla değiştirmem. Zaten kimsenin bir şeyi değiştirmesine gerek yok. Herkes birbirini tanıdığı gibi sevip sayabilir. O Tuğçe Kazaz’ın kişisel tercihi. Ona söyleyecek bir şeyim yok” ifadelerini kullanmıştı.





