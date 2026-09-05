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Görenler ne olduğunu anlayamadı! Meydanda toplanıp şakır şakır öttüler

Giresun'un Çanakçı ilçesinde bu yıl 27.'si düzenlenecek Islık Dili Festivali kapsamında Giresun kent merkezinde kemençe, horon ve ıslık dili eşliğinde tanıtım programı gerçekleştirildi.

Görenler ne olduğunu anlayamadı! Meydanda toplanıp şakır şakır öttüler
Gökçen Kökden

Giresun'un Çanakçı ilçesinde bu yıl 27.'si düzenlenecek Islık Dili Festivali için folklor ve horon ekiplerinin yer aldığı yürüyüşte, kemençe ile davul-zurna eşliğinde horonlar oynandı. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüş, Atatürk Meydanı’nda sona erdi.

Görenler ne olduğunu anlayamadı! Meydanda toplanıp şakır şakır öttüler 1

Burada konuşan Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Başkan, ıslık dilinin yüzlerce yıldır yaşatılan önemli bir kültürel miras olduğunu belirterek, bu kültürün gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla eğitim ve sosyal faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi. Şeref Başkan, Pazar günü Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy’de gerçekleştirilecek 27. Kuş Dili Festivali’ne herkesi davet etti.

Giresun Valisi Mustafa Koç ise ıslık dilinin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras kapsamında yer alan önemli bir değer olduğunu ifade etti.

Görenler ne olduğunu anlayamadı! Meydanda toplanıp şakır şakır öttüler 2

Vali Koç, "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras kapsamında yer alan ıslık dili, zengin kültürel miraslarımızdan biri. İlimizde de gelecek kuşaklara aktarılması için 27 yıldır uluslararası festival düzenleniyor. Önümüzdeki Pazar günü de bu festival gerçekleştirilecek. Bugün de bu festivalin başlangıcını yaptık" dedi.

Görenler ne olduğunu anlayamadı! Meydanda toplanıp şakır şakır öttüler 3

Konuşmaların ardından ıslık dili eşliğinde kemençe ve horon gösterileri gerçekleştirildi. Programda vatandaşlara yöresel lezzetlerden lahana ve mısır ekmeği ikram edildi. 27. Islık Dili Festivali, Pazar günü Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy’de düzenlenecek etkinliklerle devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Giresun UNESCO
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