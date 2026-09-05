Samsung Galaxy S27 serisinin kılıfları ortaya çıktı: Pro ve Ultra'da büyük tasarım değişikliği

Samsung'un gelecek nesil amiral gemisi Galaxy S27 serisine ilişkin yeni sızıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Tanınmış sızıntı kaynağı Ice Universe tarafından paylaşılan koruyucu kılıf görüntüleri, seride yer alması beklenen dört model arasında belirgin bir tasarım ayrılığı yaşanabileceğine işaret ediyor.

Sızdırılan kılıflara göre Galaxy S27 ve Galaxy S27+, son nesillerde kullanılan tasarıma benzer şekilde birbirinden bağımsız ve dışarı doğru çıkıntı yapan kamera boşluklarını koruyabilir.

Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra'da ise çok daha farklı bir kamera tasarımının tercih edilebileceği görülüyor. Her iki modelin de telefonun üst bölümüne doğru konumlandırılmış, büyük ve yatay bir kamera modülüne sahip olabileceği öne sürülüyor. Söz konusu tasarım, daha önce ortaya çıkan render görüntüleriyle de örtüşüyor ve Samsung'un yıllardır kullandığı dikey kamera yerleşiminden belirgin bir kopuş anlamına geliyor.

YENİ KAMERA TASARIMI DAHA FAZLA İÇ ALAN SAĞLAYABİLİR

Yatay ve daha geniş kamera modülünün, telefonun iç bölümünde daha büyük görüntü sensörleri ve daha gelişmiş soğutma sistemleri için ek alan sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Bununla birlikte bugüne kadar ortaya çıkan sızıntılar, Galaxy S27 serisindeki kamera sensörlerinin boyutlarında kayda değer bir artış yaşanacağını göstermiyor. Ancak son bir sızıntıda, Galaxy S27 Ultra’nın daha büyük sensörlü 4x telefoto kameraya sahip olabileceği öne sürüldü.

GALAXY S27 PRO SERİYE YENİ KATILABİLİR

Galaxy S27 serisinin 2027'nin ilk çeyreğinde, büyük olasılıkla ocak ile şubat ayları arasında piyasaya çıkması bekleniyor.

Dört modelin de GSMA sertifikasyon kayıtlarında göründüğü belirtiliyor. Listelerde Galaxy S27 için SM-S952B, Galaxy S27+ için SM-S956B, Galaxy S27 Pro için SM-S957B ve Galaxy S27 Ultra için SM-S958B model numaraları yer alıyor.

Galaxy S27 Pro'nun ise serinin yeni üyesi olması bekleniyor. Modelin, Ultra özelliklerine daha kompakt bir gövdede ulaşmak isteyen kullanıcılara hitap edeceği öne sürülüyor.

Yaklaşık 6,4 ila 6,6 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olabileceği belirtilen Galaxy S27 Pro'nun, S Pen desteği bulunmayan daha küçük bir Ultra modeli gibi konumlandırılması bekleniyor. Telefonun ana kamera ve ultra geniş açılı kamera donanımını Galaxy S27 Ultra ile paylaşabileceği ve böylece standart modeller ile Ultra arasındaki boşluğu doldurabileceği ifade ediliyor.

GALAXY S27 SERİSİNDE 2 NM İŞLEMCİLER GÜNDEMDE

Galaxy S27 ailesinin tamamında 2 nanometre üretim sürecinden çıkan işlemcilerin kullanılacağı öne sürülüyor.

Bölgeye bağlı olarak telefonların Samsung tarafından geliştirilen Exynos 2700 veya TSMC tarafından üretileceği belirtilen Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcilerle satışa sunulabileceği iddia ediliyor.

Samsung'un Galaxy S serisinde ilk kez BOE'yi OLED panel tedarikçileri arasına dahil edebileceğine yönelik haberler de bulunuyor. Bunun yanı sıra yeni modellerin Qi2 manyetik kablosuz şarj teknolojisini destekleyebileceği belirtiliyor.

Ortaya çıkan son kılıf görüntüleri, Galaxy S27 serisinin donanım tarafındaki olağan geliştirmelerin yanında özellikle Pro ve Ultra modellerinde daha görünür tasarım değişiklikleriyle gelebileceğine yönelik beklentileri güçlendiriyor.