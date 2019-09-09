Mynet Trend

Görenler şaşkına döndü! Tehlikeyi umursamadan bir de el salladılar!

orkun.inanc orkun.inanc
TÜRKİYE GÜNCEL  | 09.09.2019 03:07 | Son Güncelleme

Konya’da bir otomobilin bagajında seyahat edip, diğer sürücülere el sallayan iki çocuğun tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Görüntüler merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi üzerinde kaydedildi. Yoğun trafikte seyreden 42 MA 1336 plakalı otomobilin bagajının açık olduğunu fark eden diğer sürücüler, içerisinde iki çocuğun yolculuk ettiğini gördü.

Güçlükle bagaja sığdıkları anlaşılan çocuklar, bir yandan bagajın kapağını tutmaya çalışırken, diğer yandan diğer sürücülere gülerek el salladı. Bu anlar ise diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. (DHA)


PARTNERMarmaris tatilinde üstsüz görüntülenen İngiliz yıldız, bu defa çırılçıplak poz verdi!Marmaris tatilinde üstsüz görüntülenen İngiliz yıldız, bu defa çırılçıplak poz verdi!
Hastanede panik! Karantinaya alındıHastanede panik! Karantinaya alındı
Erdoğan'dan 4 çocuk tavsiyesiErdoğan'dan 4 çocuk tavsiyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
konya araba bagaj

En Çok Okunan Trend Haberler

Korkunç olay! Kazan dairesine indi, büyük şok yaşadı

Korkunç olay! Kazan dairesine indi, büyük şok yaşadı

Kurtlar Vadisi'nde flaş gelişme! İşte yeni kanalı

Kurtlar Vadisi'nde flaş gelişme! İşte yeni kanalı

13 yaşındaki minik futbolcu hayatını kaybetti

13 yaşındaki minik futbolcu hayatını kaybetti

Hayatı felç etti! Her yeri beyaza bürüdü

Hayatı felç etti! Her yeri beyaza bürüdü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Emine Bulut'un son görüntüleri Türkiye'yi ağlattı!

Emine Bulut'un son görüntüleri Türkiye'yi ağlattı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Tatilciler dikkat: 'Denize girmeyin' uyarısı

Tatilciler dikkat: 'Denize girmeyin' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hastanede panik! Karantinaya alındı

Hastanede panik! Karantinaya alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 çocuk tavsiyesi

Erdoğan'dan 4 çocuk tavsiyesi

Yıllık ücreti 60 bin TL! Veliler gelen maille şoke oldu

Yıllık ücreti 60 bin TL! Veliler gelen maille şoke oldu

Burcu'ya acı veda! Gözyaşları sel oldu

Burcu'ya acı veda! Gözyaşları sel oldu

Hayatı felç etti! Her yeri beyaza bürüdü

Hayatı felç etti! Her yeri beyaza bürüdü

Düğünü giden davetliler asansörde mahsur kaldı!

Düğüne giden davetliler neye uğradığını şaşırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.