Görenler şaşkına döndü! Tehlikeyi umursamadan bir de el salladılar!

Görüntüler merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi üzerinde kaydedildi. Yoğun trafikte seyreden 42 MA 1336 plakalı otomobilin bagajının açık olduğunu fark eden diğer sürücüler, içerisinde iki çocuğun yolculuk ettiğini gördü.
Güçlükle bagaja sığdıkları anlaşılan çocuklar, bir yandan bagajın kapağını tutmaya çalışırken, diğer yandan diğer sürücülere gülerek el salladı. Bu anlar ise diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. (DHA)
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