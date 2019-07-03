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Görenler şaştı kaldı! Deniz yıldızlarının kalçası mı var?

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 03.07.2019 15:58 | Son Güncelleme

Reddit adlı sosyal medya platformundan paylaşılan bu kalçalı deniz yıldızı çizgi film karakterine benzetilince oldu olanlar! Bununla birlikte akıllardaki tek soru da 'Deniz yıldızlarının kalçası var mı?' oldu.

Görenler şaştı kaldı! Deniz yıldızlarının kalçası mı var?

Sosyal medyada paylaşıyan bu fotoğraf, süngerbob adlı çizgi filmdeki Patrick karakterine benzetilince mizahşörlerin elinden kurtulamadı. Fotoğrafın üzerinde oynama olup olmadığı bilinmemekle birlikte yeni bir tartışma da baş gösterdi: Deniz yıldızlarının kalçası var mı yok mu?

Bu sorunun net bir cevabı olmamasa da yapılan photoshoplar görenleri gülmekten kırdı geçirdi.

Gülmeye hazır olun! İşte o birbirinden komik photoshoplar...

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