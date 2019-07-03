Görenler şaştı kaldı! Deniz yıldızlarının kalçası mı var?

Sosyal medyada paylaşıyan bu fotoğraf, süngerbob adlı çizgi filmdeki Patrick karakterine benzetilince mizahşörlerin elinden kurtulamadı. Fotoğrafın üzerinde oynama olup olmadığı bilinmemekle birlikte yeni bir tartışma da baş gösterdi: Deniz yıldızlarının kalçası var mı yok mu?
Bu sorunun net bir cevabı olmamasa da yapılan photoshoplar görenleri gülmekten kırdı geçirdi.
Gülmeye hazır olun! İşte o birbirinden komik photoshoplar...
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