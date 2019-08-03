Mynet Trend

Görenler şaştı kaldı! Drone'lu kebapçı sosyal medyada gündem oldu

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 03.08.2019 17:35 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ilk gastronomi kenti Gaziantep'te bir kebapçının etleri kasaptan drone ile taşıdıktan sonra mangalda pişirmesi renkli görüntülere sahne oldu. Sosyal medyada paylaşılan o anlar ise büyük ilgi gördü.

Gastronomi kenti Gaziantep'te tarihi kalenin yakınlarında dükkanı bulunan Kebapçı Yalçın, yaptığı farklı ve değişik kebap pişirme şekliyle sosyal medyada gündem oldu.

Pişireceği etleri kasaptan drone ile iş yerine uçuran Kebapçı Yalçın, drone'u adeta bir çırak gibi kullandı, kasaptan drone'a bağlanan etler ve ciğerler Kebapçı Yalçın'a ulaştıktan sonra mangaldaki yerini aldı. Drone desteği ile pişen kebaplar ise midelere bayram ettirdi.

Farklı bir şeyler yapmak isterken akıllarına böyle bir fikir geldiğini belirten Kebapçı Yalçın, "Farklı bir şeyler yapmayı düşünürken aklımıza böyle bir fikir geldi. Daha önce de böyle bir şey yapmayı planlamıştık ama bugüne kısmetmiş. Drone da günümüz teknolojisinin bir parçası olduğu için drone'u bunun için kullandık. Gaziantep zaten bir gastronomi şehri ama biz de bu yolda şehrimize farklı bir şeyler katmak için böyle yaptık. Drone'u önce ciğerciye yolladık. Sonra ciğerci drone'a ciğerleri bağlayıp bize gönderdi. Biz de gelen ciğerleri mangalda pişirip farklı olmaya, drone'u bir çırak gibi kullanmaya çalıştık" dedi.
Drone'da ciğeri gören vatandaşların da farklı tepkiler verdiğini söyleyen Kebapçı Yalçın, "Drone ile ciğer uçurduğumuzu gören vatandaşlar farklı tepkiler verdi. Havada ciğer var, kaleden ciğer geliyor diyenler hatta ciğer uçuyor diyenler bile oldu. Yani farklı ve güzel tepkiler aldık" diye konuştu.

(İHA)

PARTNERKimse gözünü alamadı!Kimse gözünü alamadı!
Yoldan geçerken fark ettilerYoldan geçerken fark ettiler
Katıldığı ilk gösteride dayak yediKatıldığı ilk gösteride dayak yedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Et drone gaziantep

En Çok Okunan Trend Haberler

'Hocam siz Hz. İsa'nın ruhu musunuz?'

'Hocam siz Hz. İsa'nın ruhu musunuz?'

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Bir anda önlerine çıktı

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Bir anda önlerine çıktı

Bahçe çöktü, ortaya yeraltı şehri çıktı

Bahçe çöktü, ortaya yeraltı şehri çıktı

Dünyada eşi benzeri olmayan mumyalar Türkiye'de!

Dünyada eşi benzeri olmayan mumyalar Türkiye'de!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uçakta ortalık karıştı! Ne sevgilisine acıdı ne laptopa

Uçakta ortalık karıştı! Ne sevgilisine acıdı ne laptopa

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Dehşet avladığı balık ile geldi

Dehşet avladığı balık ile geldi

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolun karşısına geçemeyen köpeğin yardımına böyle koştular

Yoldan geçerken fark ettiler

Trump destekçisi, 'Trump karşıtı' yaşlı adama saldırdı

Katıldığı ilk gösteride dayak yedi

ABD'de "elektroşok teknesi' ile avlandılar

Yüzlercesini böyle avladı!

Nusret’te evlilik teklifi: Etin üzerinde tektaş!

Ette tektaşlı teklif! 'Hayır diyemez'

İngiltere'de korkutan kaza! O anları sosyal medyada paylaştı

Göz açıp kapayıncaya kadar oldu

Cani anne ‘seks hayatını engelliyor’ diye çocuklarını öldürdü

Cani anne ‘seks hayatını engelliyor’ diye çocuklarını öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.