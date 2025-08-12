Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Görenler yaz günü kar yağıyor sandı! Milyonlarcası yere düşüp öldü

Her yıl temmuz ve ağustos ayında erginleşerek Sakarya Nehri'nden çıkan ve çiftleşme uçuşu yapan milyonlarca 'Birgün' sineği bu sene de kendisini gösterdi. Milyonlarca Birgün sineği ‘ölüm dansı gerçekleştirerek öldü. Yere düşen sinekler kar yağışı görüntüsü oluşturdu.

Görenler yaz günü kar yağıyor sandı! Milyonlarcası yere düşüp öldü

Sakarya'da her yıl temmuz ve ağustos ayında erginleşerek Sakarya Nehri'nden çıkan ve çiftleşme uçuşu yapan milyonlarca 'Birgün' sineğinin ‘ölüm dansı' bu kez Akyazı ilçesinde görüldü. Her yıl gerçekleşen bu doğa olayı, binlerce sineğin sokak ışıkları etrafında topluca uçup son anlarını yaşamasıyla dikkat çekiyor.

Görenler yaz günü kar yağıyor sandı! Milyonlarcası yere düşüp öldü 1

Sakarya'da her yıl temmuz ve ağustos ayında yaşanan Sakarya Nehri üzerinden uçan milyonlarca 'Birgün' sineğinin sokak ışıklarının çevresindeki son uçuşlarını yaparak topluca öldükleri doğa olayı bu yıl da devam etti. Ömürlerinin yüzde 99'unu larva halinde suda geçiren birgün sinekleri, 1 ila 3 yıllık erginleşme sürecini tamamlayarak Sakarya Nehri'nden çıktı.

GÖRENLER KAR YAĞIŞI SANDI

Her sene Adapazarı ilçesinde bulunan Sakarya Köprüsü üzerinde görülen birgün sinekleri bu kez ise Akyazı Taşburun Köprüsü üzerinde görüldü. Gelişimlerini suda tamamlayan birgün sinekleri, döngülerinin son ve en kritik evresi olan çiftleşme ritüelini gerçekleştirdi.

Görenler yaz günü kar yağıyor sandı! Milyonlarcası yere düşüp öldü 2

Aydınlatma direklerinin çevresinde toplanan binlerce sineğin ‘ölüm dansı' gerçekleşti. Her yıl tekrarlanan ve birgün sineklerinin adeta kar yağışını anımsatan ‘ölüm uçuşu' görsel şölen oluşturdu.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Online köle pazarı'! Ukraynalı çocuklar Rusya'da satılıyor iddiası'Online köle pazarı'! Ukraynalı çocuklar Rusya'da satılıyor iddiası
Öğrencisini kandırıp tecavüz etti! Para ve çıplak fotoğraf göndermiş...Öğrencisini kandırıp tecavüz etti! Para ve çıplak fotoğraf göndermiş...

Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Memur ve emekli nefesini tuttu! Hükümetten teklif bekleniyor

Memur ve emekli nefesini tuttu! Hükümetten teklif bekleniyor

Bir döneme damga vuran TV kanalı satılıyor! 84 milyon TL bedelle ihaleye çıkacak

Bir döneme damga vuran TV kanalı satılıyor! 84 milyon TL bedelle ihaleye çıkacak

Evlatlık çocuğunu döverek öldürdü! Ağzına sırt kaşıyıcı soktu saatlerce işkence yaptı

Evlatlık çocuğunu döverek öldürdü! Ağzına sırt kaşıyıcı soktu saatlerce işkence yaptı

Öğrencisini kandırıp tecavüz etti! Para ve çıplak fotoğraf göndermiş...

Öğrencisini kandırıp tecavüz etti! Para ve çıplak fotoğraf göndermiş...

Doktorlar karnını açınca şaştı kaldı! Yıllarca içinde büyümüş...

Doktorlar karnını açınca şaştı kaldı! Yıllarca içinde büyümüş...

22 yılda 11 kocasını da öldürmüş!

22 yılda 11 kocasını da öldürmüş!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.