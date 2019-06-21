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Görenleri büyülüyor! Ordu'daki ters ev ziyarete açıldı

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 21.06.2019 11:09 | Son Güncelleme

Ordu'da yapımı tamamlanan 150 metrekarelik 2 katlı ters ev ziyarete açıldı. İnsanların büyük ilgisi ile karşılaşan bu evin dışının ters olmasıyla birlikte içinde aklınıza gelebilecek her şey de ters olarak inşa edilmiş.

Görenleri büyülüyor! Ordu'daki ters ev ziyarete açıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesinde 150 merekarelik ters ev inşa edildi.

Radyal temele ankraj yönetimi uygulanarak farklı açılarda iki yöne eğim verilerek inşa edilen 2 katlı ev ilgi görüyor. Ters evin içerisinde yatak odası, oturma grupları ve eşyalar ile klozet ve lavabolarda tavana monte edildi. Sıra dışı evi görmeye gelenler, fotoğraf çektiriyor, selfie yapıyor. Ters evin kent turizmine katkı sağlayacağı belirtildi. İşte merak edenler için ters evin içinden kareler:

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