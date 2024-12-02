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Görenleri hayrete düşürdü! Galatasaray-Eyüpspor maçında inanılmaz istatistik... Meğer maçta tek bir yarı oynanmış

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.12.2024 08:02
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Süper Lig'in 14. haftası müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Haftanın dikkat çeken maçında Galatasaray sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlanırken, ortaya çıkan bir istatistik herkesi hayrete düşürdü. İşte detaylar...

Görenleri hayrete düşürdü! Galatasaray-Eyüpspor maçında inanılmaz istatistik... Meğer maçta tek bir yarı oynanmış

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Sarı-Kırmızılılar Arda Turan'ın ekibi ile 2-2 berabere kalırken son düdüğün ardından maçın istatistikleri de ortaya çıktı.

MAÇ 108 DAKİKA SÜRDÜ

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En dikkat çeken istatistik ise topun oyunda kalma süresi oldu. İki takımın karşı karşıya geldiği mücadele uzatma dakikalarıyla birlikte toplam 107 dakika 54 saniye sürdü.

TEK BİR YARI OYNANDI

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Topun oyunda kaldığı süre ise 48 dakika 59 saniyede kaldı. Karşılaşmada 58 dakika 55 saniye oynanmayan süre olarak göze çarptı.

Galatasaray - Eyüpspor maçında;

İlk Yarı Uzatma Dakikaları: 8 dakika 50 Saniye
İkinci Yarı Uzatma Dakikaları: 9 dakika 4 Saniye
Toplam Uzatma Dakikaları: 17 dakika 54 Saniye

Toplam Oynanan Süre: 107 Dakika 54 Saniye
Topun Oyunda Kalma Süresi: 48 dakika 59 Saniye
Topun Oyunda Olmadığı Süre: 58 Dakika 55 Saniye

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İstatistik Süper Lig Eyüpspor son dakika galatasaray
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