Görenleri hayrete düşürdü! Galatasaray-Eyüpspor maçında inanılmaz istatistik... Meğer maçta tek bir yarı oynanmış

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Sarı-Kırmızılılar Arda Turan'ın ekibi ile 2-2 berabere kalırken son düdüğün ardından maçın istatistikleri de ortaya çıktı.

MAÇ 108 DAKİKA SÜRDÜ

En dikkat çeken istatistik ise topun oyunda kalma süresi oldu. İki takımın karşı karşıya geldiği mücadele uzatma dakikalarıyla birlikte toplam 107 dakika 54 saniye sürdü.

TEK BİR YARI OYNANDI

Topun oyunda kaldığı süre ise 48 dakika 59 saniyede kaldı. Karşılaşmada 58 dakika 55 saniye oynanmayan süre olarak göze çarptı.

Galatasaray - Eyüpspor maçında;

İlk Yarı Uzatma Dakikaları: 8 dakika 50 Saniye

İkinci Yarı Uzatma Dakikaları: 9 dakika 4 Saniye

Toplam Uzatma Dakikaları: 17 dakika 54 Saniye

Toplam Oynanan Süre: 107 Dakika 54 Saniye

Topun Oyunda Kalma Süresi: 48 dakika 59 Saniye

Topun Oyunda Olmadığı Süre: 58 Dakika 55 Saniye