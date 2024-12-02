Görenleri hayrete düşürdü! Galatasaray-Eyüpspor maçında inanılmaz istatistik... Meğer maçta tek bir yarı oynanmış

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Sarı-Kırmızılılar Arda Turan'ın ekibi ile 2-2 berabere kalırken son düdüğün ardından maçın istatistikleri de ortaya çıktı.
En dikkat çeken istatistik ise topun oyunda kalma süresi oldu. İki takımın karşı karşıya geldiği mücadele uzatma dakikalarıyla birlikte toplam 107 dakika 54 saniye sürdü.
Topun oyunda kaldığı süre ise 48 dakika 59 saniyede kaldı. Karşılaşmada 58 dakika 55 saniye oynanmayan süre olarak göze çarptı.
Galatasaray - Eyüpspor maçında;
İlk Yarı Uzatma Dakikaları: 8 dakika 50 Saniye
İkinci Yarı Uzatma Dakikaları: 9 dakika 4 Saniye
Toplam Uzatma Dakikaları: 17 dakika 54 Saniye
Toplam Oynanan Süre: 107 Dakika 54 Saniye
Topun Oyunda Kalma Süresi: 48 dakika 59 Saniye
Topun Oyunda Olmadığı Süre: 58 Dakika 55 Saniye