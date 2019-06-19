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Korkunç iddia: Mursi'yi ölüme terk ettiler! 20 dakika boyunca...

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İLGİNÇ HABERLER  | 19.06.2019 14:27 | Son Güncelleme

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk ve tek Cumhurbaşkanı Mursi'nin hayatını kaybettiği mahkeme salonundaki tanıklar, baygınlık geçiren Mursi'ye 20 dakikadan uzun süre yardım edilmediğini ve ölüme terk edildiğini belirtti.

Korkunç iddia: Mursi'yi ölüme terk ettiler! 20 dakika boyunca...

İngiliz Independent gazetesinin haberine göre, pazartesi günü duruşma salonunda rahatsızlanarak yere çöken Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk ve tek Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin arkadaşları ve meslektaşları, güvenlik güçlerini kafes içinde tutulan Mursi'yi kurtarmak için ilk yardım müdahalesinde bulunmamakla suçladı.

Mısır Başsavcılığından yapılan Mursi'nin "derhal hastaneye nakledildiği" yönündeki açıklamaya karşılık duruşma salonunda bulunanlar, diğer sanıkların yardım çağrısına rağmen güvenlik güçlerinin 20 dakikadan uzun süre Mursi'ye yardım etmediğini belirtti.

Babası ve erkek kardeşi Mursi ile birlikte yargılanan Abdullah el-Haddad, tanıkların kendisine Mursi yere çöktüğü zaman yetkililerden kimsenin kendisine yardım etmediğini söylediğini aktardı.

"KASITLI ŞEKİLDE YARDIM ETMEDİLER"

Haddad şunları ifade etti:

"Gardiyanlar onu dışarı çıkarıncaya kadar bir süre yerde kaldı. Ambulans 30 dakika sonra geldi. Diğer sanıklar onun yere düştüğünü fark edince bağırmaya başladılar. Bazıları doktor olan sanıklar gardiyanlardan ona yardım edebilmek için izin istediler ya da gardiyanların ilk yardım müdahalesinde bulunmasını istediler. Kasıtlı şekilde yardım etmediler. Gardiyanlar tutukluların bağırmaya başlamasından sonra tutuklu ailelerini mahkeme salonundan çıkardı."

Haddad, ayrıca, babasının tutuklanmasından bu yana 4 kalp krizi geçirmesine rağmen kalp ameliyatından mahrum kaldığını, bu yüzden babasının hayatından endişe ettiğini dile getirdi.

Mısır'daki darbeden önce Mursi'nin kabinesinde Uluslararası İşbirliği Bakanı olan Amr Darrag da Mursi'nin ölümünden yetkilileri sorumlu tuttu.

Mursi yere düştükten sonra yaklaşık 30 dakika yardım edilmediğini belirten Darrag, Mursi'nin gözaltında uygun tıbbi tedavi görmesine izin verilmediğine dikkati çekti.

Güvenlik gerekçesiyle isminin açıklanmasını istemeyen duruşma salonundaki görgü tanıkları da Mursi'nin yakınlarının yetkililere yönelik suçlamalarını doğruladı.

"AİLELERİN HAYKIRIŞLARINA RAĞMEN POLİS BİR ŞEY YAPMADI"

İsminin açıklanmasını istemeyen bir aktivist, duruşma salonunda olanları şöyle anlattı:

"Mursi, konuşmasını kestikten yaklaşık 10 dakika sonra kafesin içindeki insanlar Mursi'nin bilincini kaybettiğini ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyerek duvarlara vurmaya başladılar. Ailelerin haykırışlarına rağmen polis 20 dakikadan fazla bir süre hiçbir şey yapmadı. Onu orada bıraktılar. Daha sonra polis, aileleri mahkemeden çıkardı ve ambulans geldi."

MAHKEME SALONUNDA VEFAT ETTİ

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında 17 Haziran'da hayatını kaybetti.

Mısır devlet televizyonu 67 yaşındaki Mursi'nin mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mursi'nin naaşı, ölümünden bir gün sonra yerel saatle 05.00'te ailesi ve avukatının katılımıyla başkent Kahire'nin doğusunda, Medinet Nasr semtindeki Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) mürşitlerinin defnedildiği kabristanda toprağa verildi.

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MURSİ görgü tanığı TERK EDİLDİ

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