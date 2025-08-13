Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Goril 'Zeytin'in ülkesine dönmesi için hazırlıklar başladı

İSTANBUL Havalimanı'nda 2024 yılında yakalanarak koruma altına alınan Zeytin ismindeki yavru gorilin Nijerya’ya iade işlemleri başladı. Yavru Goril, Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla ülkesine götürülecek.

Goril 'Zeytin'in ülkesine dönmesi için hazırlıklar başladı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Nijerya çıkışlı ve Bangkok varışlı olarak görünen kafes tipi bir yük 22 Aralık 2024'te takibe alındı. Kutuyu inceleyen ekipler, içerisinde nesli tükenmek üzere olan goril yavrusu ele geçirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personeli tarafından rehabilitasyona alınarak bakımı yapılan yavru gorilin ülkesi Nijerya'ya geri dönmesi için hazırlıklar başladı. Konuyla ilgili olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün (DKMP) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Şefkatle koruduk, sevgiyle büyüttük, uğurlamaya hazırlanıyoruz.

Goril Zeytin in ülkesine dönmesi için hazırlıklar başladı 1

İstanbul Havalimanı’nda yakalanan ve CITES belgesi olmadan taşınmak istenen yavru goril, ilk andan itibaren veteriner hekimler ve uzman bakıcılarımız eşliğinde özenle korundu. Nesli tehlike altında olan bu özel canlının, uluslararası sözleşmelerle(CITES) koruma altında olduğunu biliyorduk. Vatandaşlarımızın da desteğiyle ismini, 'Zeytin' koyduk. O artık sadece bir hayvan değil; doğaya, masumiyete ve yaşama olan saygımızın simgesi. CITES Sekretaryası ve ilgili kurumlarla yürüttüğümüz titiz sürecin ardından, Zeytin'in yalnızca rehabilitasyon merkezinde bakılması şartıyla Nijerya’ya iade işlemlerini başlattık. Hayvan refahını merkeze alarak; yasadışı ticarete karşı güvence, uygun iklim koşulları, stresin en aza indirilmesi kriterlerini dikkate aldık. Zeytin, THY ile IATA kurallarına uygun şekilde, güvenli bir yolculukla doğal yaşamına daha yakın olacağı rehabilitasyon merkezine uğurlanacak. Onu sevgiyle büyüttük, şimdi doğaya bir umut olarak geri dönüyor. Tüm süreci şeffaflıkla yürüterek, nesli tehlike altındaki türlerin korunmasına yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. (DHA)Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güney Kore'nin eski First Lady'si tutuklandıGüney Kore'nin eski First Lady'si tutuklandı
Fransa'da nükleer denizanası alarmıFransa'da nükleer denizanası alarmı

Anahtar Kelimeler:
goril
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Saatlik ücret 4500 TL! 'Az çalışıyoruz, müşterilerimizi gezmek zorundayız'

Saatlik ücret 4500 TL! 'Az çalışıyoruz, müşterilerimizi gezmek zorundayız'

Özlem Çerçioğlu iddiaları gündem olmuştu! Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama

Özlem Çerçioğlu iddiaları gündem olmuştu! Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama

Sürücüyü gasp etmeye çalıştı hayatının şokunu yaşadı!

Sürücüyü gasp etmeye çalıştı hayatının şokunu yaşadı!

Anne dehşeti kan dondurdu! Yapmadığı işkence kalmamış...

Anne dehşeti kan dondurdu! Yapmadığı işkence kalmamış...

Evindeki oyuncak trenin içinden çıktı! Görünce dehşete düştü

Evindeki oyuncak trenin içinden çıktı! Görünce dehşete düştü

Simpsonlar, Trump'ın ölüm tarihini açıkladı! Çok az kaldı

Simpsonlar, Trump'ın ölüm tarihini açıkladı! Çok az kaldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.