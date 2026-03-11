Viral pasta trendi doğum gününü kabusa çevirdi! 1500 derecede yandı

26 yaşındaki Çinli aktris Wang Tianyu, doğum günü kutlaması sırasında viral bir pasta trendini denemeye çalışırken yüzünü yaktı. Tianyu, 96 derece alkollü bir sıvıyı pastaya döküp üflemeye çalışırken alevler yüzüne geri sıçradı.

VİDEO KORKU DOLU ANLARI GÖSTERDİ

Arkadaşları tarafından kaydedilen videoda, Tianyu’nun pastayı düşürdüğü ve yüzünün mavi alevler içinde kaldığı anlar yer aldı. Mavi alevin yaklaşık 1.500 derece sıcaklıkta olduğu bildirildi.

HASTANEYE KALDIRILDI, UYARI YAPTI

Tianyu daha sonra hastaneye kaldırıldı. Kirpikleri yanmasına rağmen ses tellerinde herhangi bir hasar oluşmadı. Tecrübeyi sosyal medyada paylaşan aktris, “Güvenlik her zaman öncelikli olmalı. Viral trendler için hayatınızı riske atmayın” diyerek diğer insanları uyardı.