Viral pasta trendi doğum gününü kabusa çevirdi! 1500 derecede yandı

Çiğdem Berfin Sevinç

Çinli aktris Wang Tianyu, doğum günü kutlamasında viral pasta trendini denerken yüzünü yaktı. Mavi alevler yüzüne sıçrayan Tianyu, hastaneye kaldırıldı ve sosyal medyada diğerlerini uyararak güvenliğin önemine dikkat çekti.

26 yaşındaki Çinli aktris Wang Tianyu, doğum günü kutlaması sırasında viral bir pasta trendini denemeye çalışırken yüzünü yaktı. Tianyu, 96 derece alkollü bir sıvıyı pastaya döküp üflemeye çalışırken alevler yüzüne geri sıçradı.

VİDEO KORKU DOLU ANLARI GÖSTERDİ

Arkadaşları tarafından kaydedilen videoda, Tianyu’nun pastayı düşürdüğü ve yüzünün mavi alevler içinde kaldığı anlar yer aldı. Mavi alevin yaklaşık 1.500 derece sıcaklıkta olduğu bildirildi.

HASTANEYE KALDIRILDI, UYARI YAPTI

Tianyu daha sonra hastaneye kaldırıldı. Kirpikleri yanmasına rağmen ses tellerinde herhangi bir hasar oluşmadı. Tecrübeyi sosyal medyada paylaşan aktris, “Güvenlik her zaman öncelikli olmalı. Viral trendler için hayatınızı riske atmayın” diyerek diğer insanları uyardı.

Anahtar Kelimeler:
yanık doğum günü pasta
ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

Türkiye, atılan füzelerin yerini tespit etti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

İlber Ortaylı'nın durumu ciddileşti! Fatih Altaylı dua istedi

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

