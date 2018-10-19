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Milli sporcu soyunma odasında ölü bulundu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 19.10.2018 16:43 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da 23 yaşındaki görme engelli milli sporcu Gurbet Damar, soyunma odasında ölü bulundu.

Milli sporcu soyunma odasında ölü bulundu

Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü'nde 4. sınıf öğrencisi olan 23 yaşındaki görme engelli milli sporcu Gurbet Damar, okuduğu fakültenin atletizm sahası içerisindeki soyunma odasında ölü olarak bulundu.

Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu 4. sınıf öğrencisi olan görme engelli milli sporcu 23 yaşındaki Gurbet Damar, bugün okulda atletizm dalında sporcu olduğu için antrenman yapmak için fakültenin atletizm sahasına gitti.

Saat 13.30 sıralarında Damar'ı bir süre sonra saha içerisinde göremeyen arkadaşları, soyunma odasına baktı. Damar'ı kanlar içerisinde yerde yatarken gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipler Damar'ın sol göğsünün alt kısmında kurşun izine rastladı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Damar'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Polis, olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatırken Damar'ın ölüm sebebinin tespit edilmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.

ULUSLARARASI GÖRME ENGELLİLER ATLETİZM ŞAMPİYONASINA KATILMIŞTI
Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunun görme engelli öğrencisi olan Damar'ın Almanya'nın Berlin kentinde 3-4 Haziran 2017 yılında Uluslararası Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'na katılmıştı.

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Gurbet Damar Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası

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