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Görselde bulabildiğiniz surat sayısıyla hafızanız arasında bir ilişki var!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 11.05.2019 16:49 | Son Güncelleme

Görselde bulduğunuz surat sayısıyla hafızanız arasında bir ilişki var. Bakalım siz kaç tane bulabileceksiniz!

Görselde bulabildiğiniz surat sayısıyla hafızanız arasında bir ilişki var!

Optik illüzyonlara bayılan kişilerdenseniz yalnız değilsiniz. Optik illüzyon görselleri sosyal medyada hızla yayılmaya devam ediyor. Az sonra inceleyeceğiniz görsel şimdiye dek hazırlanmış olan en iyi optik illüzyonlardan biri. Görselde farklı ülkelere ait liderler yer alıyor.

Tree

Görselde yer alan bütün suratları bulmanız gerekiyor. Elbette bir bakışta görselin en altında yer alan iki suratı görebiliyorsunuz. Asıl eğlence diğerlerini bulmaya çalışınca başlıyor. Görselde bulabildiğiniz surat sayısıyla hafızanız arasında ise bir bağlantı var. Bakalım siz kaç tane bulabileceksiniz?

2-4 surat

İki ile dört arasında surat bulmanız halinde hafızanızda bir sorun var demektir.

5-6 surat

Sadece beş veya altı surat görebildiyseniz ileride Alzheimer ya da demansa yakalanma riskiniz var demektir.

7-8 surat

Hafızanız harika demektir.

9’dan fazla surat

Dokuzdan fazla surat bulduysanız hafınıza harika ve bilişsel yetenekleriniz üst düzeyde demektir.

İşte görselde yer alan bütün suratlar:

Tree2

Siz kaç tane surat görebildiniz?

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