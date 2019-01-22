Görülmemiş saç tasarımları sosyal medyayı sallıyor!

Moda tasarımcısı Laetitia Ky, Instagram sayfasında paylaştığı saç tasarımlarıyla beğeni topluyor. Birbirinden ilginç şekilleri saçında yapan genç tasarımcı hızını alamamış olacak ki bazen koltuk altı kıllarını da uzatıp onlara da şekil veriyor.

Evet yüzünüzü buruşturduğunuzu görür gibiyiz ama gerçek bu...

Ky'nin bu ilginç tasarımları sosyal medyada büyük ilgi çekti. 160 binden fazla takipçisi olan tasarımcı çoğu saç modelini kısa sürede yaptığını söylüyor.

Bazen 45 dakikasını alan saç şekilleri duruma göre 2 saatte sürebiliyor.

İşte genç tasarımcının birbirinden ilginç paylaşımlarından sadece bazıları:



