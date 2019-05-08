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Görümcesini rezil etti! Her şey düğün günü başladı

gizemino gizemino
YAŞAM  | 08.05.2019 09:30 | Son Güncelleme

İngiliz gelin, bir forum sitesinde görümcesinin düğünde yaptığı şeyi anlattı ve onu sosyal medyada rezil etti! Bakın görümcenin yaptığı bu harekete kullanıcılar ne yorum yaptı...

Görümcesini rezil etti! Her şey düğün günü başladı

Söz konusu gelin görümce tartışmaları olunca çoğu insan eline çekirdeği alır büyük bir keyifle tüm hikayeyi en ince ayrıntısına kadar dinler, okur üstüne bir de saatlerce yorum yapabilir.

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İşte İngiltere'nin en çok tıklanan aile forum sitesi Mumsnet'te yeni gelin ilginç bir hikaye paylaştı. Düğününde yaşadığı olayı anne ve babalara anlatan bunun üstüne bir de yorum yapmalarını isteyen gelin görümcesiyle arasında geçen olayı şöyle anlattı:

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"Düğünümde arkadaşlarımla birlikte tuvalete gittim. Orada konuşmamızın süresinin bile farkında değildim. Masama geri döndüğümde görümcemi benim sandalyemde otururken gördüm. Başta bir tepki vermedim ama bir baktım. Tabağımda ne kadar yemek varsa hepsini görümcem yemiş. Geldiğimde yerime oturduğu için özür diledi ama yemek konusuna hiç girmedi. Ona, 'Yemeğimi sen mi yedin' diye sorduğumda bana, ' Evet, sen zaten diyet yapıyordun, ortalıkta da yoktun yemeğini yememim senin için sorun olmayacağını düşündüm' diye cevap verdi ve çekti gitti. Resmen donup kaldım. Kocama bunu sorduğumda ise bana ' Ben de diyettesin diye yemeği yemeyeceksin sandım' dedi. "

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Olayı bu şekilde forum sitesinde paylaşan yeni gelin kullanıcılara, "Sizce olayı abartıyorum muyum yoksa görümcem kasti beni sinirlendirecek bir şey mi yaptı?" diye sordu.

Kullanıcılardan gelen yorumlar görümceyi bombardımana tutan cinsteydi:

"Kesinlikle anlamsız bir çıkışın olmamış! Görümcenin yaptığı şeyden utanmaması zaten inanılmaz. Çok tatsız bir olay!"
"Çok sinirlenirdim. Kim böyle bir şeyi sormadan yapar ki...?"
"Düğünde kim başkasının tabağındaki yemeği yer ki? Diyette olduğunu bilse bile... "


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