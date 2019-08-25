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Görünce ağzınız sulansa da yiyemeyeceğiniz 25 şey!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
GÜNDEM  | 25.08.2019 04:52 | Son Güncelleme

İnsanın karnı acıkınca gözünün hiçbir şeyi görmemesi gerçek bir durum, böyle bir anda yiyecek olmayan şeyler bile lezzetli görünebilir.

Görünce ağzınız sulansa da yiyemeyeceğiniz 25 şey!

Hayatta her şeyin birbirinin taklidi gibi göründüğü anlar vardır. Bazen bir gölge ürkütücü bir canavar olabilir, bazen bir kaya parçası bir insana dönüşebilir. Bazen de aklınıza hiç gelmeyecek şeyleri yiyecek gibi görebilirsiniz. Size yiyecek olmayan, ama ağzınızı sulandıracak kadar yiyeceğe benzeyen şeyleri derledik. Bazı fotoğraflara “bu nasıl yiyecek olmaz ya!” diye isyan edeceğinizin garantisini veriyoruz.

1. Bir kase un gibi görünmen bu şey tüylü bir kediden başka bir şey değil.

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2. Çömlek olmak için bekleyen bu kilden bir ısırık almak istiyor insan.

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3. Sulu boya yaparken kullanılan su lezzetli bir portakal suyu gibi.

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4. Muz yılanı mı acaba bu?

5. Kendine kış için bir kilo kıymadan bir atkı örmek?

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6. Plajdaki taşları patlamış mısır gibi yiyesi geliyor insanın.

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7. Paket lastiklerinin erişte gibi görünmesi.

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8. Kim bir kurbağayı dondurma zanneder ki?

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9. Jelibonlar doğada böyle yetişiyor işte…

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10. Üzerinde tereyağı ile kat kat duran bu krepler aslında bir kozalak.

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11. Lezzetli bir suşi…

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12. Helikopterle üzerinden geçilen kayalığın akıllara tiramisuyu getirmesi.

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13. Ağız çalkalama suyunun akıllara başka şeyler getirmesi.

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14. Bana iki top kakaolu epoksi reçine lütfen!

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15. Abla neden pizzanın ortasına oturmuş ki? Aa pardon.

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16. Lezzetli bir böğürtlen soslu cheesecake gibi görünen bu şey sadece bir kaya parçası.

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17. Bu ekmek hamuru fırtına girmeye hazır.

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18. Nalburda neden suşi satılıyor? Aa rulo fırçaymış bu…

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19. İki yarım döner çek!

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20. Bu ekmek neden taş gibi? Çünkü o bir taş...

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21. Böyle sabunlar aldığına göre evinde hiç çocuk yok demek ki?

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22. Kim bilir kaç kişi böğürtlen diye şu gariplerden yedi?

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23. Enerji içeceği ile cam temizleme deterjanının hiç farkı olmaması.

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24. Nefis İtalyan makarnası gibi görünebilir, ancak bunlar sadece plastik malzeme talaşı.

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25. Üstüne reçel sürülüp yemelik ekmek mi yoksa sünger mi?

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Anahtar Kelimeler:
yiyecek Yemek

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