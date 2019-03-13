Görünce insanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntü

İnsanın görünce sinirlerini bozan garip ama bir o kadar da komik olan 10 fotoğrafı derledik...
Buyrun sizi böyle alalım ama gözlerinizi ve aklınızı koruyun:
Neden her şeyin cılkını çıkarıyorlar?
Bağ kurmanın en anlamsız hali
Bu da izlenmenin en manasız hali olabilir
Niçin, neden, ne amaçla?
İyi buruşmalar
Büyük beden bir model
Yemeği fazla mı kaçırdın pikaçu
İştahınız kaçabilir
Sanat ne içindir?
Böyle şeyler yapmak zorunda mısınız?
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