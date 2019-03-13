Görünce insanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntü

İnsanın görünce sinirlerini bozan garip ama bir o kadar da komik olan 10 fotoğrafı derledik...

Buyrun sizi böyle alalım ama gözlerinizi ve aklınızı koruyun:

Neden her şeyin cılkını çıkarıyorlar?



Bağ kurmanın en anlamsız hali



Bu da izlenmenin en manasız hali olabilir



Niçin, neden, ne amaçla?



İyi buruşmalar



Büyük beden bir model



Yemeği fazla mı kaçırdın pikaçu



İştahınız kaçabilir



Sanat ne içindir?



Böyle şeyler yapmak zorunda mısınız?





