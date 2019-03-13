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Görünce insanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntü

zeynep.ok zeynep.ok
MİZAH  | 13.03.2019 11:22 | Son Güncelleme

Bazı görüntüler var ki sosyal medyada karşınıza çıkınca sinir bozabiliyor, rahatsız edebiliyor ama aynı zamanda da güldürüyor.

Görünce insanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntü

İnsanın görünce sinirlerini bozan garip ama bir o kadar da komik olan 10 fotoğrafı derledik...

Buyrun sizi böyle alalım ama gözlerinizi ve aklınızı koruyun:

Neden her şeyin cılkını çıkarıyorlar?
1

Bağ kurmanın en anlamsız hali
2

Bu da izlenmenin en manasız hali olabilir
3

Niçin, neden, ne amaçla?
4

İyi buruşmalar
5

Büyük beden bir model
6

Yemeği fazla mı kaçırdın pikaçu
7

İştahınız kaçabilir
8

Sanat ne içindir?
9

Böyle şeyler yapmak zorunda mısınız?
10

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Eğlenceli fotoğraflar garip fotoğraflar

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