Görüntüsü patates lezzeti mantar gibi! Kilosu 2 bin liradan kapış kapış gidiyor

Yer altında yetişen ve görüntüsü patatese benzeyen keme, dağlık bölgelerde yağışlara bağlı olarak ortaya çıkıyor. Köylülerce toplanan ürün, tezgahlarda satışa sunuluyor. Kilosu kalitesine göre bin ile 2 bin TL arasında değişiklik gösteren keme, yüksek fiyatına rağmen yoğun ilgi görüyor.

TOPLANDIKTAN SONRA KEBABI YAPILIYOR

Toplandıktan sonra tezgahlarda satışa sunulan keme mantarı, lokantacılar tarafından alınarak keme kebabına dönüştürülüyor. Kebap ustaları bu özel mantarı etle karıştırıp şişe dizerek özenle pişiriyor. Keme kebabı, közlenmiş biber ve yeşil soğanla servis ediliyor. Damak çatlatan lezzeti, haziran ayında da menülerde gören vatandaşlar fiyatına bakmaksızın tadabilmek için mekanlara akın ediyor.

BİRÇOK İLE GÖNDERİLİYOR

Keme mantarı satıcısı Ahmet Fadıl, "Keme mantarının suyu göze faydalıdır. Göze damlatıldığı zaman çok fayda sağlar. Tadı çok güzel ve yüksek proteinlidir. Fiyatı bin liradan başlıyor, bin 500, bin 700, 2 bin liraya kadar devam ediyor. Bu keme mantarını genellikle lokantacılar alıyor. Şanlıurfa'dan kargoyla İstanbul'a, Adana'ya, Mersin'e keme mantarını gönderiyoruz" dedi.

"ŞİFALI BİR MANTAR TÜRÜ"

Müşterilerden Halil Çalışkan, "Bu keme mart ve nisan aylarında boş arazilerde ortaya çıkan patates görünümlü şifalı bir mantar türüdür. Bundan kebap yapılıyor, ilaç yapılıyor. Çok faydalı olan bir besin olduğu için biz de gelip aldık" şeklinde konuştu.

Mehmet Barış Yavuz ise "Bizim için bu vazgeçilmez bir üründür. Zırhla kıyılmış etle karıştırıp kebap yapıyoruz. Akşam yemeklerinde, parça etle birlikte pişirip pilavla beraber tüketiyoruz. Öğle yemeklerinde yumurta ile pişirip yiyoruz. Tadı çok güzel herkesin denemesini isterim. Ben bin 500 liraya aldım. Yarım kilosunu kebap olarak diğer yarım kilosunu ise kavurma yapacağım" ifadelerini kullandı.

"ŞU AN TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ"

Kentin kebap ustalarından Ümit Bozkurt, "Keme kebabının iki aylık ömrü vardır. Nisan ve mayıs ayıdır. Bahar aylarının vazgeçilmez yiyeceğidir. Keme kebabı şifa deposudur. Şu anda taleplere yetişemiyoruz. Turistlerin de ilgisi yoğun oluyor. Yağmurlu havalarda şimşek çakması ile meydana gelen keme mantarını, arazilerde topladıktan sonra buraya getirip kebap yaparız. İki şekilde kebabını yapıyoruz, biri tike diğeri ise haşhaş şeklinde olanıdır. Yanında garnitür olarak yeşil soğan, limon, biber ve köz domates servis ediliyor. Yanında isteyen nane ve maydanozda tüketebiliyor. Bu kebap Şanlıurfa gastronomisinde tescillenmiş bir kebap çeşididir" dedi.

Lokanta işletmecisi Necip Özbek ise, "İnanılmaz bir taleple karşı karşıyayız. Tabi çok pahalı bir ürün, bunun şu anda fiyatı bin 500 ile 2 bin TL arasındadır. Yani 2 aylık kısa bir süre içerisinde tüketildiği için bazen taleplere yetişemiyoruz. Şanlıurfa'ya gelen turistleri de yoğun ilgi gösteriyorlar. Bu keme kebabı, ender bulunan bir ürün olduğu için bazen taleplere maalesef yetişemiyoruz" diye konuştu.

Keme kebabını ilk kez tüketen müşteriler de tadının çok güzel olduğunu belirterek herkesin tatması tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır