Mynet Trend

Görüntüler Ankara'dan! Binlerce polis sokağa indi!

orkun.inanc orkun.inanc
TÜRKİYE GÜNCEL  | 30.04.2019 03:19 | Son Güncelleme

Başkent'te 1 Mayıs öncesi 4 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 77 kişi yakalandı.

Görüntüler Ankara'dan! Binlerce polis sokağa indi!

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatı ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi, huzur ile güven ortamının devamının sağlanması, bu ortamı provoke edebilecek ya da suç işleyebilecek kişilerin belirlenerek yakalanmasına yönelik başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla eş zamanlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

fft16_mf13737925

Uygulamalar sırasında kontrol edilen 8 bin 149 araçtan 227'sine cezai işlem uygulanarak 130 bin 443 lira para cezası kesilirken, 36 araç ise trafikten men edildi.

Denetlenen 512 iş yerinden 29'una cezai işlem uygulandı, yasal şartlara uygun olmadığı belirlenen 3 iş yeri kapatılarak 14 bin 796 lira para cezası kesildi.

fft16_mf13737927

Uygulamalarda ayrıca, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi, 5 gram eroin, 5 gram esrar ve 35 uyuşturucu hap ele geçirildi. (AA)

PARTNERBel ve sırt ağrısı çekiyorsanız bir de bunu deneyinBel ve sırt ağrısı çekiyorsanız bir de bunu deneyin
Gece yarısı korkunç kaza! Ortalık savaş alanına döndü!Gece yarısı korkunç kaza! Ortalık savaş alanına döndü!
'Çingene Ümit' operasyonunda flaş gelişme!'Çingene Ümit' operasyonunda flaş gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara denetleme

En Çok Okunan Trend Haberler

O çalışanın kovulduğu iddia edilmişti! Şirketten açıklama geldi

O çalışanın kovulduğu iddia edilmişti! Şirketten açıklama geldi

Genç kadının arkasından kabine girip... Böyle sapıklık görülmedi

Genç kadının arkasından kabine girip... Böyle sapıklık görülmedi

Kerimcan Durmaz'a yaşanan skandalın ardından sosyal medya şoku!

Kerimcan Durmaz'a yaşanan skandalın ardından sosyal medya şoku!

Kerimcan'ın mastürbasyon videosu Twitter'ı salladı!

Kerimcan'ın mastürbasyon videosu Twitter'ı salladı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Süleyman Soylu'nun Hande Fırat şaşkınlığı!

Süleyman Soylu'nun Hande Fırat şaşkınlığı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cuma namazında ilginç olay!

Cuma namazında ilginç olay!

Züğürt Ağa filmi Antalya'da gerçek oldu!

Züğürt Ağa filmi Antalya'da gerçek oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gece yarısı korkunç kaza! Ortalık savaş alanına döndü!

Gece yarısı korkunç kaza! Ortalık savaş alanına döndü!

Zehirli mermiler ile birlikte yakalanmıştı! 'Çingene Ümit' operasyonunda flaş gelişme!

'Çingene Ümit' operasyonunda flaş gelişme!

İzmir'de kedi evini, içinde kedi varken yaktılar!

İzmir'de parkta vahşet! Diri diri yaktılar...

Erhan Çelik'ten yıllar sonra gelen TRT itirafı!

Erhan Çelik'ten yıllar sonra gelen TRT itirafı!

Yerli üretim otomatik namlu temizleme cihazı: Çıngı

Türkiye'de ilk! Yerli üretim: Çıngı

Arkadaşları işten çıkarıldı, 700 işçi iş bıraktı!

Arkadaşları işten çıkarıldı, 700 işçi iş bıraktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.