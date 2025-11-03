SPOR

Görüntüler ortaya çıktı! Derbinin ardından Beşiktaş heyeti ile Tedesco tartıştı... Skriniar'dan olay bir hareket geldi

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-2 üstünlüğü ile sonuçlanan derbinin yankıları sürerken, maçın son düdüğünün ardından yaşananlar ortaya çıktı. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin son düdüğünün ardından gerginlik yaşanmıştı. Yaşanan bu gerginliğin görüntüleri ortaya çıktı.

ERSİN VE TEDESCO...

Görüntüler ortaya çıktı! Derbinin ardından Beşiktaş heyeti ile Tedesco tartıştı... Skriniar dan olay bir hareket geldi 1

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş teknik heyeti ve kaleci Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ile tartışma yaşadı. Derbi sonrası çıkan tartışma sırasında Beşiktaşlı isimler, Tedesco'ya tepki gösterirken, araya girenler olayı yatıştırdı.

SKRINIAR'DAN 'AĞLAMA' İŞARETİ

Görüntüler ortaya çıktı! Derbinin ardından Beşiktaş heyeti ile Tedesco tartıştı... Skriniar dan olay bir hareket geldi 2

Fenerbahçe'de ise Milan Skriniar gerginliğin yaşandığı yere gelirken, Beşiktaş cephesine "Ağlama" işareti yaptı.

Görüntüler ortaya çıktı! Derbinin ardından Beşiktaş heyeti ile Tedesco tartıştı... Skriniar dan olay bir hareket geldi 3

Görüntüler ortaya çıktı! Derbinin ardından Beşiktaş heyeti ile Tedesco tartıştı... Skriniar dan olay bir hareket geldi 4

Görüntüler ortaya çıktı! Derbinin ardından Beşiktaş heyeti ile Tedesco tartıştı... Skriniar dan olay bir hareket geldi 5

Görüntüler ortaya çıktı! Derbinin ardından Beşiktaş heyeti ile Tedesco tartıştı... Skriniar dan olay bir hareket geldi 6

