Görüntüler ortaya çıktı! Derbinin ardından Beşiktaş heyeti ile Tedesco tartıştı... Skriniar'dan olay bir hareket geldi

Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin son düdüğünün ardından gerginlik yaşanmıştı. Yaşanan bu gerginliğin görüntüleri ortaya çıktı.
Karşılaşmanın ardından Beşiktaş teknik heyeti ve kaleci Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ile tartışma yaşadı. Derbi sonrası çıkan tartışma sırasında Beşiktaşlı isimler, Tedesco'ya tepki gösterirken, araya girenler olayı yatıştırdı.
Fenerbahçe'de ise Milan Skriniar gerginliğin yaşandığı yere gelirken, Beşiktaş cephesine "Ağlama" işareti yaptı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum