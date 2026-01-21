Mynet Trend

Görüntüler Türkiye'den! Evlere kardan tünel yaparak ulaşıyorlar

Van’ın Çatak ilçesinde kar altında kalan ev ve ahırlara vatandaşlar açtıkları kardan tünellerden geçerek gidiyor. İlçede yoğun kar yağışı ve tipi, özellikle yüksek kesimlerde yaşamı durma noktasına getirirken, köylerde kar kalınlığı metrelerce yüksekliğe ulaştı. Tek katlı evlerin tamamen kar altında kalmasından dolayı evlere girişlerde zorluklar yaşanıyor.

Çatak’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, özellikle yüksek kesimlerde yaşamı durma noktasına getirdi. İlçeye bağlı köylerde kar kalınlığı metreleri aşarken, tek katlı evler tamamen kar altında kaldı. Karın boyu aşmasıyla birlikte evlere girişler, vatandaşların kendi imkânlarıyla açtığı kar tünelleriyle sağlanıyor.

KARDAN TÜNELLERDEN GEÇEN YAŞAM

Çatak ilçe merkezine bağlı Elmacı köyünde yaşayan Reyhan Tuci, yoğun kar nedeniyle evine ve ahırına ulaşabilmek için kazarak açtıkları tünelleri kullanmak zorunda kaldıklarını söyledi.

ZORLUKLARA RAĞMEN HAYVANCILIĞI SÜRDÜRÜYORLAR

Hayvanlarına yem taşımak için kar tünelinden geçerek ahıra ulaştıklarını belirten Tuci, yaşadıkları zorluklara rağmen hayvancılığı sürdürmeye çalıştıklarını ifade etti.

BELEDİYE İŞ BAŞINDA

Bölgede kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürmesi nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, Çatak belediye ekipleri de yollarını açık tutmak için 7/24 çalışmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

