Görüntülere infiale yol açtı: Hindistan'da polisten namaz kılan Müslümanlara tekmeli saldırı!

Delhi şehrinin Inderlok bölgesinde dün Cuma namazında kaydedilen görüntülerde bir polis memurunun namaz kılan kişileri tekmelediği görüldü.

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Camiinin çok kalabalık olması sebebiyle cemaat camii dışarısında namaz kılmak istemişti.

O sırada yol kenarında namaza duran kalabalık bir polis memuru tarafından tekmelendi.

Olay sonrası polis memuruna bölgedeki kişiler tarafından büyük bir tepki geldi.

Polis Komiser Yardımcısı (kuzey) MK Meena, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Yetkililer polisin derhal görevden uzaklaştırıldığını ve disiplin cezası da alacağını söyledi.

Öte yandan olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.





